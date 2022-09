Ramstein-Treffen Deutschland und die Niederlande wollen ukrainische Minenräumer ausbilden

Beim Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten sagen die USA Waffenlieferungen im Wert von 675 Millionen Dollar zu. Verteidigungsministerin Lambrecht hält sich bei Kampfpanzern bedeckt.

„Gut ausgestattete, gut ausgerüstete ukrainische Streitkräfte sind die beste Absicherung für die Ukraine, aber auch für uns in Europa.“ (Foto: Reuters) Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (r.) und ihre niederländische Amtskollegin Ollongren in Ramstein

Berlin Deutschland und die Niederlande wollen ukrainische Soldaten für die Minensuche und -räumung ausbilden und auch Material dafür zur Verfügung stellen. Das kündigten Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihre niederländische Amtskollegin Kajsa Ollongren auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein an. Dort tagten am Donnerstag zum fünften Mal rund 50 Unterstützerstaaten der Ukraine. An dem Treffen nahm auch der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow teil.

In der Kampfmittelabwehrschule in Stetten am kalten Markt sollen rund 20 ukrainische Soldaten trainiert werden, die ihr Wissen dann wiederum an andere weitergeben sollen. Deutschland und die Niederlande hatten schon bei der Lieferung von Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine zusammengearbeitet und gemeinsam Patriot-Luftabwehrsysteme in die Slowakei verlegt.