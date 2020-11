Ranking 2020 Die zehn größten Städte der Welt

Die Weltbevölkerung wächst stetig. Doch in welchen Städten leben die meisten Menschen? Diese zehn Städte sind weltweit am größten - gemessen an ihrer Einwohnerzahl.

Düsseldorf Die zehn größten Städte der Erde beherbergen zusammen rund 233 Millionen Menschen. Auf diese Erkenntnis kommen Forscher der UN, die regelmäßig ein Ranking der weltweit größten Millionenstädte zusammenstellen. Die UN definiert Städte dabei als „urbane Räume“. Deshalb wird nicht nur die Einwohnerzahl des Stadtkerns gemessen, sondern auch die Einwohner der umliegenden städtische Gebiete eingerechnet. Dies ist für das vorliegende Ranking der größten Städte der Erde grundlegend. Die Zahlen des Rankings wurden im World Urbanization Prospects der UN im Jahr 2018 erhoben. Welche Stadt schafft es laut dem aktuellsten UN-Ranking nun auf Platz eins? - Die weltweit größten Städte im Überblick. Das sind die größten Städte der Welt im Ranking 2020 Platz 10 – Osaka, Japan (Foto: AP) Osakas Einkaufsviertel Tsutentaku Auf den zehnten Platz des Rankings der größten Städte der Erde 2020 schafft es mit einer Einwohnerzahl von 19,2 Millionen Menschen die japanische Stadt Osaka. Sie liegt im Herzen der Region Kinki und gilt als das traditionelle Handelszentrum Japans. Der Hafen Osakas gilt als einer der bedeutendsten Häfen des Landes - und darüber hinaus auch ganz Asiens. Große japanische Unternehmen wie Itochu Corp. oder die Nippon Life Insurance schätzen Osaka als wichtigen Industriestandort. Neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung hat Osaka auch einen Ruf als Hauptstadt des „Manzai“ zu haben, der japanischen Stand-up-Comedy. Platz 9 – Dhaka, Bangladesch (Foto: Reuters) Dhaka von oben Mit rund 19,5 Millionen Einwohnern reiht sich Dhaka, die Hauptstadt Bangladeschs, auf dem neunten Platz in diesem Ranking ein. Als Hauptstadt fungiert Dhaka sowohl als wirtschaftlicher als auch als administrativer Angelpunkt des Landes. Die Region in und um Dhaka herum, ist für seinen Jute-Anbau bekannt. Neben Jute-Produkten, stellen außerdem auch Textilien wichtige regionale Erzeugnisse dar, die einen großen Anteil der Exportprodukte ausmachen. Auch internationale Mode-Ketten wie H&M oder C&A werden aus dieser Region beliefert. Platz 8 – Peking, China (Foto: dpa) Pekings Verbotene Stadt Platz acht des Rankings der weltweit größten Städte belegt mit einer Einwohnerzahl von 19,6 Millionen Menschen die Stadt Peking – die Hauptstadt der Volksrepublik China. Mit seiner fast dreitausend Jahre zurückreichenden Geschichte beherbergt Peking zahlreiche kulturelle Schätze. Neben der Verbotenen Stadt, die ein UNESCO Kulturerbe darstellt, befindet sich außerdem die Chinesische Mauer in der Region. Auch einige der bedeutendsten Unternehmen Chinas haben ihren Sitz in Peking. Darunter befinden sich unter anderem Chinas größte Banken, wie die Bank of China oder der Tech-Riese Baidu. Trotz dieser Platzierung im Ranking der weltweit größten Städte gehört Peking nicht zu den drei größten Städten Asiens. Platz 7 – Mumbai, Indien (Foto: Reuters) Industriegebiet Mumbais Auch Platz sieben dieses Rankings befindet sich in Asien: Mumbai belegt im Ranking der größten Städte der Welt Platz sieben. Ehemals unter dem Namen Bombay bekannt, stellt die Stadt mit ihren knapp 20 Millionen Einwohnern heute den wirtschaftlichen Angelpunkt des Landes dar. Das Stadtbild weist teilweise Einflüsse des britischen Kolonialismus auf. Daneben existiert in der zweitgrößten Stadt Indiens jedoch auch der größte Slum Asiens, genannt Dharavi. Zu den Unternehmen, die in der Megastadt angesiedelt sind, zählen unter anderem Air India, die Tata-Gruppe sowie die ICICI Bank, die größte Privatbank Indiens. Platz 6 – Kairo, Ägypten (Foto: dpa) Laylat al-Qadr in Kairo Die sechstgrößte Stadt der Welt ist die ägyptische Hauptstadt Kairo. Die Einwohnerzahl Kairos liegt laut dem UN-Bericht bei knapp 20,1 Millionen Menschen. Kairos Bedeutung für Ägypten ist enorm: Die Megastadt beheimatet sowohl den Regierungssitz des Landes als auch die wichtigsten religiösen und staatlichen Zentralbehörden. Zu den teuersten Wohngebieten Kairos zählt der Vorort Heliopolis, der durch Villengrundstücke der Kolonialzeit geprägt ist. Neben Vodafone Egypt sowie Telekom Egypt ist der Telekommunikationskonzern Global Telecom Holding das größte ortsansässige Unternehmen. Platz 5 – Mexiko-Stadt, Mexiko (Foto: dpa) Luftverschmutzung in Mexiko-Stadt Mexiko-Stadt belegt mit rund 21,6 Millionen Einwohnern den fünften Platz des Rankings 2020. Die Industrieproduktion stellt einen bedeutenden Wirtschaftszweig der Hauptstadt Mexikos dar. Ebenso gewinnen einige Branchen wie Verkehr und Banken zunehmend an Bedeutung. Grund ist die in den letzten Jahren vermehrte Deregulierung und Privatisierung der Wirtschaft. Als Folge des wirtschaftlichen Wachstums hat Mexiko-Stadt jedoch auch mit einigen Problemen, wie beispielsweise einer sehr hohen Luftverschmutzung, zu kämpfen. Das größte in der Megastadt angesiedelte Unternehmen, Pemex, stammt aus dem Öl- und Gas-Sektor. Platz 4 – São Paulo, Brasilien (Foto: AP) Skyline von Sao Paulo Mit knapp 21,7 Millionen Einwohnern ist São Paulo die viertgrößte Stadt der Welt. Die Hauptstadt Brasilia übertrumpft São Paulo nicht nur bezüglich der Einwohnerzahl, sondern auch bezogen auf die wirtschaftliche Bedeutung. So gilt São Paulo nicht nur als das größte industrielle Ballungsgebiet in ganz Lateinamerika, die Megametropole beherbergt auch einige der größten Unternehmen Brasiliens. Dazu zählen neben der brasilianischen Grupo Votorantim auch Shell Brasil. Platz 3 – Shanghai, Volksrepublik China (Foto: Yavi Bartula) Die Metropole Shanghai schafft es mit 25,6 Millionen Einwohnern unter die Top drei der größten Städte der Erde im Ranking 2020. Shanghai beherbergt den größten Hafen der Volksrepublik China, der gleichzeitig als der größte Containerhafen der Welt gilt. Einen bedeutenden Produktionssektor stellt aufgrund dessen auch die Herstellung von Fahrzeugen und insbesondere von Schiffen dar. So hat beispielsweise auch der Fahrzeughersteller SAIC Motors seinen Sitz in Shanghai. Darüber hinaus ist die Stadt für ihre Textilherstellung bekannt. Platz 2 – Delhi, Indien (Foto: AP) Die Freitagsmoschee in Neu Delhi Auf Platz zwei des Rankings der weltweit größten Städte befindet sich Delhi beziehungsweise Neu-Delhi. Die Hauptstadt Indiens kommt auf eine Einwohnerzahl von 28,5 Millionen Menschen. Produziert werden in Delhi vor allem Textilien sowie elektrische Anlagen. In den Randgebieten Delhis kommt der Landwirtschaft eine große Bedeutung zu. Das indische Mineralölunternehmen Indian Oil, das staatlich geführte Unternehmen NTPC, sowie das Telekommunikationsunternehmen Bharti Airtel stellen die größten Unternehmen der Umgebung dar. In der Stadt selbst befinden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten aus der Kolonialzeit, wie etwa die Palastanlage Rote Fort. Sie ist als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet. Platz 1 – Tokio, Japan (Foto: dpa) Skyline von Tokio Die größte Stadt der Welt im Ranking 2020 ist Tokio. Knapp 37,5 Millionen Einwohner zählt die Hauptstadt Japans im World Urbanization Prospects der UN. Tokio gilt sowohl als Industriezentrum des Landes als auch als Kulturhochburg Asiens. Neben New York und London gehört Tokio zum wichtigsten Finanzplatz der Welt. Mehrere asiatische Unternehmen aus der Automobilbranche haben zudem ihren Sitz in der Megametropole. Darunter befinden sich Honda, Mitsubishi Motors sowie Subaru. Als eines der Wahrzeichen der Stadt gilt der mehr als 300 Meter hohe Tokyo Tower. Zum Vergleich: Berlin - die größte Stadt Deutschlands - ist mit einer Einwohnerzahl von 3,6 Millionen sehr weit von einer Platzierung unter den zehn größten Städten der Welt entfernt. Tabelle der zehn größten Städte der Welt 2020 Platz Stadt Einwohnerzahl 1. Tokio 37,5 Millionen Menschen 2. Delhi 28,5 Millionen Menschen 3. Shanghai 25,6 Millionen Menschen 4. São Paulo 21,7 Millionen Menschen 5. Mexiko-Stadt 21,6 Millionen Menschen 6. Kairo 20,1 Millionen Menschen 7. Mumbai 20 Millionen Menschen 8. Peking 19,6 Millionen Menschen 9. Dhaka 19,5 Millionen Menschen 10. Osaka 19,2 Millionen Menschen Quelle: UN DESA, World Urbanization Prospects 2019 Mehr: Das sind die die größten Städte Deutschlands. SI