Reaktionen auf die NRW-Wahl Kühnert: „Auch der Zweitplatzierte darf eine Regierung führen“

Düsseldorf Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst klar stärkste Kraft geworden. Nach den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF liegen die Christdemokraten deutlich vor der SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty.

Die Grünen erzielen ein Rekordergebnis, sie dürften bei der Regierungsbildung zu einem entscheidenden Faktor werden. Die bislang mitregierende FDP erleidet dagegen schwere Verluste. Sie schafft es laut Prognosen nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde und muss damit um den Wiedereinzug in den Landtag zittern.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hat die Niederlage bei der NRW-Wahl eingeräumt. „Das Ergebnis dieser Landtagswahl ist leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt er. „Unser Ergebnis liegt unter unseren Erwartungen, wir wollten stärkste Partei werden.“ Allerdings habe man das Wahlziel Nummer eins geschafft, nämlich die Abwahl der schwarz-gelben Regierung.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen dafür geworben, die Chancen zur Bildung einer rot-grünen Landesregierung auszuloten. „Natürlich darf auch der Zweitplatzierte Verhandlungen über eine Regierung führen“, sagte er am Abend in der ARD. Die bisherige schwarz-gelbe Landesregierung sei klar abgewählt worden.

Zu einer möglichen rot-grünen Koalition sagte Kühnert: „Es ist kein Geheimnis, dass das eine Koalition ist, die uns in der SPD auch sehr gut gefällt. Und wenn es die Möglichkeit dafür gibt, dann wird wie immer in der Demokratie entscheiden, wer eine Mehrheit im Landtag hinter sich versammeln kann und dafür sollte dann auch verhandelt werden.“

„Wir sind nicht unzufrieden mit dem Ergebnis“, sagt betonte Kühnert im ZDF zum Abschneiden der Sozialdemokraten. „Es wird möglich sein, einen Regierungswechsel in NRW herbeizuführen.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) widersprach seinem Generalsekretär. Er erwartet nun Gespräche über eine neue Landesregierung zwischen CDU und Grünen. „Zunächst müssen die Parteien Gespräche führen, die die Wahl gewonnen haben“, sagt der SPD-Politiker in der ARD. „Ich halte es für vermessen und nicht angebracht, dass wir darüber spekulieren, wo kommen wir noch ins Spiel“, fügt Lauterbach hinzu. „Wir haben diese Wahl verloren, Union und Grüne haben gewonnen, die müssen zuerst die Gespräche führen - alles andere kommt danach.“

„Klarer Regierungsauftrag für die CDU“

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien sieht im Abschneiden ihrer Partei ebenfalls einen klaren Regierungsauftrag für Ministerpräsident Hendrik Wüst. „Damit geht klar ein Regierungsauftrag für die CDU einher“, sagt sie im ZDF. „Wir sind gemeinsam raus dem dem Tal der Tränen.“ Notwendig sei nun ein „Zukunftsbündnis“ in Nordrhein-Westfalen, worüber mit den Grünen verhandelt werden sollte.

CDU-Parteichef Friedrich Merz sieht im Abschneiden der Christdemokraten in NRW auch einen Erfolg für die Bundespartei. Spitzenkandidat Wüst und die CDU in NRW hätten ein herausragendes Ergebnis erzielt, twittert Merz. „Diese Landtagswahl war auch ein bundespolitischer Stimmungstest. Die CDU ist zurück, unser nach vorn gerichteter Kurs wurde bestätigt.“

Auch der Unionsfraktionsvize Jens Spahn sieht die CDU und die Grünen als klare Sieger der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die SPD dagegen habe ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren, sagte Spahn am Sonntag in der ARD. „Ich denke, das wird die Ausgangslage für die Gespräche in den nächsten Tagen sein.“ Wer bei einem solchen Ergebnis Regierungsansprüche stelle, „dem ist nicht zu helfen“, sagte Spahn in Richtung der SPD.

Mit Blick auf das starke Abschneiden seiner Partei sagte Spahn: „Das Ergebnis ist besser als erwartet.“ Es sei ein „tolles Ergebnis“ für den bisherigen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und eine Anerkennung der Regierungsarbeit in den vergangenen Jahren.

Die Spitzenkandidatin der Grünen in NRW, Mona Neubaur, hat sich begeistert über das Wahlergebnis ihrer Partei geäußert. „Was für ein Vertrauensvorschuss“, sagte sie. „Es ist nicht möglich, eine Regierung an uns vorbei zu bilden.“ Sie legte sich nicht fest, mit wem die Grünen sondieren wollen. Klimaschutz werde eine große Rolle spielen. „Es wird eine starke grüne Handschrift geben.“

Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang will im Falle einer Regierungsbeteiligung in NRW einen klimafreundlichen und sozialen Kurs durchsetzen. Mit wem am Ende eine Regierung gebildet werde, hänge etwa davon ab, mit wem der Weg in eine klimaneutrale und digitale Zukunft gegangen werden könne, sagt sie im ZDF. Auch bezahlbare Mieten seien wichtig.

FDP-Vize Vogel: „Das ist eine schwere Niederlage“

FDP-Bundesvize Johannes Vogel hat sich enttäuscht von dem Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gezeigt. „Das ist eine schwere Niederlage, und das schmerzt“, sagte Vogel am Sonntag in der ARD. „Da muss man einfach anerkennen, dass das kein guter Abend für uns ist.“

Die FDP hat bislang in Koalition mit der CDU in Nordrhein-Westfalen regiert. Bei der Wahl erlitt sie schwere Verluste und schafft es laut Prognosen nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde. Sie muss damit um den Wiedereinzug in den Landtag zittern.

Schuldzuweisungen - etwa in Richtung von Spitzenkandidat Joachim Stamp - wollte Johannes Vogel nicht vornehmen. „Man gewinnt als Team, und man verliert auch als Team“, sagte der FDP-Politiker. Man werde sich intern in Ruhe ansehen, was man beim nächsten Mal anders machen könne.

Der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla ist mit dem Abschneiden seiner Partei „in Gänze nicht zufrieden“. Notwendig sei nun eine „Initiative West“, sagt er im ZDF. Darüber werde man beim nächsten Bundesparteitag diskutieren. Ziel müsse es sein, zumindest ein zweistelliges Ergebnis im Westen zu erreichen.

