Reaktionen auf Wissing-Papier „Die Ministerien denken zu klein“: Wo die Schwerpunkte der Digitalstrategie liegen und woran es noch fehlt

Berlin Es war eine schwere Geburt für Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), die anderen Ministerien dazu zu bewegen, ihre digitalen Vorstellungen für die nächsten Jahre zu Papier zu bringen.

Als „Querschnittsthema“ bezeichnet die jetzt vorgestellte Strategie die Digitalisierung. Die Verantwortung dafür, dass es bei dem Thema endlich vorangeht, liegt über mehrere Häuser verteilt. Diese komplexe Aufgabenverteilung führte allerdings offenbar nicht dazu, dass die Ministerien das Thema von Anfang an als wichtig empfanden – über den Sommer mussten sie den Entwurf überarbeiten.

Herausgekommen sind zwanzig Seiten mehr als noch in der Ursprungsversion. Für die Branchenvertreter eine Verbesserung. Bitkom-Präsident Achim Berg lobte die Überarbeitung: „Es gibt insgesamt mehr konkrete, teils sogar messbare Ziele – das ist ein Schritt in die richtige Richtung und sollte ein Ansporn sein, noch mehr zu tun.“ Dem Anspruch eines digitalen Aufbruchs werde der aktuelle Diskussionsstand allerdings nicht gerecht. „Die Ministerien denken zu klein“, monierte Berg.

Dass Wissing Probleme hatte, die anderen Ministerien zu mehr Digitalgeist zu bewegen, liegt wohl auch daran, dass das Thema zwar theoretisch als wichtig betrachtet wird, oft genug die konkreten Auswirkungen für Bürgerinnen und Bürger aber im Unklaren bleiben. Dabei hat die Frage, ob die Strategie wirklich umgesetzt wird, konkrete Auswirkungen auf Gegenwart und Zukunft.

Schnelles Internet für alle

Wer auf dem Land wohnt und mit dem Handy einen Videoanruf durchführen will, muss sich oft entweder mit abgehackten Wortfetzen begnügen oder einen höher gelegenen Ort aufsuchen, um noch etwas vom Mobilfunknetz abzubekommen.

Der Digitalminister hat kürzlich ein Strategiepapier vorgelegt. (Foto: dpa) Bundesverkehrsminister Volker Wissing

Das soll sich ändern, denn bis 2030 verspricht die Strategie den neuesten Mobilfunkstandard „überall dort, wo Menschen leben, arbeiten und unterwegs sind“. Das sei, wie die Strategie anerkennt, auch in ländlichen Gebieten der Fall.

Außerdem sollen bis 2025 mindestens die Hälfte der Haushalte und Unternehmen mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet werden, die schnelles Internet versprechen. Dazu sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt und alternative Verlegetechniken vorangebracht werden.

Das klingt nicht ganz neu. Schon 2018 versprach der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Glasfaserkabel für alle Netze bis 2025. Bitkom-Präsident Berg kritisiert deshalb, in der Strategie seien „die aufgelisteten Projekte größtenteils bereits bekannt oder bereits angelaufen“.

Eines der Kernthemen der Strategie sind Daten: Ganze 225 Mal kommt das Wort in dem Papier vor. Viele Unternehmen und Behörden sitzen auf ungehobenen Schätzen: Daten, die über die Jahre angefallen sind und auf ihre Auswertung warten. Anonymisiert können sie wichtige Informationen über das Kunden- oder Nutzerverhalten liefern. Doch momentan verstauben viele davon in Serverkellern.

Laut der Digitalstrategie soll sich das nun ändern. Beispielsweise sollen Datenräume für Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft entstehen. Der Plan ist, ein Datenökosystem zu schaffen, damit die wichtigen Informationen schnell und sicher geteilt werden können.

Die Strategie greift zudem Themen auf, die noch etwas fern klingen, aber schon bald sehr wichtig werden könnten. Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik etwa sollen „technologieoffen“ und „innovationsfreundlich“ erforscht und weiterentwickelt werden.

Ein Feld, das betonen Branchenvertreter immer wieder, in dem Deutschland noch die Chance hat, nicht komplett von den USA und Asien abgehängt zu werden. Jedenfalls, wenn jetzt die richtigen Weichen gestellt werden.

Konkrete Maßnahmen und keine Verteilungskämpfe

Damit das gelingt und die Digitalisierung in Deutschland wirklich vorankommt, müssen vor allem die Ministerien an einem Strang ziehen. Der Bundesverband Künstliche Intelligenz fordert die Bundesregierung auf, die „Verteilungskämpfe zwischen den Ministerien“ schnellstmöglich beizulegen und mit der Umsetzung der Strategie zu starten. Denn nicht an den festgelegten, sondern an den erreichten Zielen wird sich die Strategie messen lassen müssen.

„Um den Digitalisierungsstau aufzubrechen, braucht es nicht nur Zielbeschreibungen, sondern Maßnahmen für eine konkrete Umsetzung“, fordert Tabea Rößner (Grüne), Vorsitzende des Digitalausschusses im Bundestag. Ein Punkt ist ihr besonders wichtig: Um die Maßnahmen zu finanzieren, müsse schnell das vorgesehene Digitalbudget festgelegt werden.

