Rechtsrutsch in Italien EU fürchtet neue Blockade – „Meloni wird den Störenfried in Europa spielen“

Brüssel, Rom Im Wahlkampf hatte Giorgia Meloni verkündet: „Für Europa ist der Spaß jetzt vorbei.“ Darin schwang die Drohung mit, das nationale Interesse über gemeinsame europäische Vorhaben zu stellen. Die Wahl ihrer Partei zur stärksten Kraft Italiens am Sonntag löst in Brüssel und den anderen europäischen Hauptstädten daher einige Sorgen aus.

Nicht nur wird das drittgrößte EU-Land künftig wohl von einer Rechtspopulistin regiert. Auch im Rat der 27 Mitgliedstaaten könnte die Entscheidungsfindung in vielen Fragen schwieriger werden, wenn Italien zusammen mit den ähnlich gesinnten Regierungen Ungarns und Polens einen Block der Verhinderer bilden sollte.

Nicola Beer (FDP), Vizepräsidentin des Europaparlaments, sagte dem Handelsblatt: „Ich bin besorgt, schließlich ist Italien die drittgrößte Volkswirtschaft Europas.“ Beer fügte hinzu: „Je nachdem, welchen wirtschaftspolitischen Kurs die Regierung einschlägt, kann dies zu Unwuchten führen, die ganz Europa in Mitleidenschaft ziehen.“

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber warnte, Italien dürfe den Finanzmärkten keinen Grund liefern, nervös zu werden. Sonst könnten sich die steigenden Zinsen auf italienische Anleihen schnell zu einer neuen Schuldenkrise auswachsen. „Politische Unsicherheit und einen Konflikt mit Brüssel darf und kann sich Rom nicht leisten“, sagte er.

Melonis Partei, Fratelli d’Italia, gewann ersten Hochrechnungen zufolge die Wahl mit rund 25 Prozent. Sie könnte nun eine konservativ-rechte Drei-Parteien-Koalition mit der Lega von Matteo Salvini (8,5 Prozent) und Silvio Berlusconis Forza Italia (8,0 Prozent) bilden.

Anleger schauen auf Melonis Wirtschaftspolitik

Die wahrscheinliche neue Ministerpräsidentin erbt eine der höchsten Schuldenquoten der EU (150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts). Zugleich ist das Land mit rund 200 Milliarden Euro der größte Empfänger der Hilfen aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds.

Die Anleger an den Finanzmärkten schauen daher genau hin, wie sich die neue Regierung wirtschaftspolitisch aufstellt. Die Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen waren bereits in Erwartung von Melonis Sieg gestiegen. Die Rendite für zehnjährige Papiere lag am Freitag zeitweise bei rund 4,3 Prozent, so hoch wie seit neun Jahren nicht mehr.

In der Wirtschaftspolitik erwarten Beobachter, dass Meloni weitgehend den Kurs ihres Vorgängers Mario Draghi fortsetzt. Luigi Scazzieri vom Thinktank Centre for European Reform sagt, dass sie sich große Abweichungen gar nicht leisten könne. Italien brauche die europäischen Wiederaufbau-Milliarden ebenso wie den Zugang zum Kriseninstrument der Europäischen Zentralbank (EZB).

Beide sind an strikte Bedingungen gebunden, die von Brüssel kontrolliert werden. Obwohl Melonis Koalitionspartner große Steuersenkungen versprochen haben, erwartet Scazzieri eine gewisse Haushaltsdisziplin unter der neuen Regierung.

EU will Wiederaufbauhilfen nicht nachverhandeln

Im Wahlkampf hatte Meloni angekündigt, die Bedingungen für die italienischen Auszahlungen aus dem EU-Fonds nachverhandeln zu wollen. Doch wird sie damit in Brüssel auf Ablehnung stoßen.

Beer warnt, man werde Meloni daran messen, wie sie die vereinbarten Strukturreformen umsetzt. „Ich sehe keinerlei Bereitschaft in Brüssel, die Vereinbarungen zum Corona-Wiederaufbaufonds nachzuverhandeln“, sagte die FDP-Politikerin.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hatte vor der Wahl bereits vorsorglich eine Warnung ausgesprochen. „Wenn die Dinge in eine schwierige Richtung gehen – ich hatte schon über Ungarn und Polen geredet – dann haben wir Werkzeuge“, hatte sie gesagt. Damit meinte von der Leyen die Vertragsverletzungsverfahren und Klagen, die die Kommission gegen Ungarn und Polen nach deren Verstößen gegen EU-Vorgaben angestrengt hat.

Es wird erwartet, dass Meloni die Sorgen zu zerstreuen sucht, indem sie einige respektierte Vertreter des Establishments in ihr Kabinett holen wird. Spekuliert wird seit Wochen etwa über Fabio Panetta, einen angesehenen Ökonomen und Notenbanker, der im Direktorium der EZB sitzt. Sollte er Finanz- oder Wirtschaftsminister werden, würde das die Märkte wohl zumindest ein bisschen beruhigen. Doch ist vollkommen unklar, ob Panetta einen solchen Schritt überhaupt erwägt.

Ein weiterer Europaveteran, den der Koalitionspartner Forza Italia auf jeden Fall in die Regierung schicken würde, ist Antonio Tajani. Der Berlusconi-Vertraute war in den vergangenen Jahren sowohl EU-Kommissar als auch Präsident des Europaparlaments. Mehr Brüsseler Establishment geht nicht. Er könnte Außen- oder Verteidigungsminister werden, wird spekuliert.

Als Vorstandsmitglied der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament arbeitet Tajani auch eng mit dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber (CSU) zusammen. Diesem wurde vorgeworfen, ein „Steigbügelhalter“ der Rechten zu sein, nachdem er Wahlkampf für die Forza Italia gemacht hatte.

Dennoch wird sich die Beziehung zwischen Rom und Brüssel wohl spürbar verschlechtern. Teresa Coratella vom Thinktank European Council on Foreign Relations sagte: „Meloni wird versuchen, den Störenfried in Europa zu spielen.“ Es sei sehr unwahrscheinlich, dass sie eine konstruktive Beziehung zu Olaf Scholz und Emmanuel Macron haben werde. „Sie ist viel näher an Viktor Orban“, sagte Coratella.

EU fürchtet Rechtsblock mit Ungarn, Polen und Italien

Die grüne Europaabgeordnete und Italienkennerin Alexandra Geese sieht das ähnlich. „Melonis Vorbild ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der sein Land in eine illiberale Demokratie verwandelt hat“, sagte sie. Italien könne nun mit Ungarn, Polen und möglicherweise Schweden im EU-Rat einen rechten Block bilden. „Das bedeutet eine Verschiebung der Stimmung im Rat. Es wird immer schwieriger, ein gemeinsames Verständnis der Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen.“

Im Europaparlament haben die acht Abgeordneten der „Brüder Italiens“ bereits einen Vorgeschmack darauf gegeben, was nun kommen könnte. Kürzlich stimmten sie gemeinsam mit ihren Kollegen von der polnischen Regierungspartei PiS dagegen, Ungarn zur Autokratie zu erklären.

Italien könne nun mit Ungarn, Polen und möglicherweise Schweden im EU-Rat einen rechten Block bilden. (Foto: AP) Viktor Orban

Melonis Partei und die PiS sitzen zusammen in der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), in der die soften Euro-Skeptiker in Brüssel versammelt sind. Salvinis Partei hingegen sitzt in der extremeren ID-Fraktion – zusammen mit der AfD und dem französischen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen. Quer durch Europa feierten rechte Parteien den Sieg Melonis. „Wir jubeln mit Italien“, twitterte die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch.

Die FDP-Politikerin Beer fürchtet nun um die Handlungsfähigkeit der EU. Meloni und ihre Bündnispartner pflegten seit Jahren einen „deutlich antieuropäischen Ton“, sagte sie. Es werde daher sehr schwer, die dringend nötigen EU-Reformen durchzusetzen, „die uns in der geopolitischen Krise handlungsfähiger machen sollen“. Dazu zählt etwa die Abschaffung der nationalen Vetos und die Einführung der qualifizierten Mehrheit in mehr Politikfeldern.

Auch bei künftigen Russlandsanktionen droht der verlässliche Partner Italien auszufallen. Zwar hat Meloni persönlich weitere Unterstützung der Ukraine versprochen. Doch ihre beiden Koalitionspartner Salvini und Berlusconi sind erklärte Putin-Freunde. Insbesondere Salvini könne hier den Bremser spielen, meint Scazzieri. Auch Coratella sieht Salvini als destabilisierenden Faktor. „Er kann Meloni jederzeit unterminieren“, sagt sie. „Salvini ist kein verlässlicher Partner.“

