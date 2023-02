Reform des Stabilitätspakts Wie Christian Lindner die europäischen Schuldenregeln retten will

Der Süden Europas fordert mehr Flexibilität beim Schuldenmachen. Der Bundesfinanzminister will das verhindern – und sucht den Schulterschluss mit alten Verbündeten.

Die nordeuropäischen Länder stehen hinter robusten EU-Schuldenregeln. (Foto: dpa) Christian Lindner und Annika Saarikko

Helsinki Es läuft gerade nicht rund für FDP-Chef Christian Lindner. Exakt in der Sekunde, als der Bundesfinanzminister am Mittwochmorgen die Regierungsmaschine betritt, gehen alle Lichter aus. Die Technik versagt. Das, gibt der Kapitän durch, sei wirklich noch nie passiert.

Lindner lächelt das kleine Vorkommnis weg und stapft gut gelaunt durchs Flugzeug. Die Technik funktioniert auch wieder, die Maschine nach Helsinki hebt ab. Dort trifft Lindner mit seiner Ressortkollegin Annika Saarikko zusammen, eine Verbündete im Kampf für solide Staatsfinanzen in Europa.

Nachdem ausgerechnet er als liberaler Finanzminister in der Energiekrise Rekordschulden machen musste, will Lindner in diesem Jahr den finanzpolitischen Schalter umlegen. Daheim will er die Schuldenbremse einhalten. Und in Europa ein ungehemmtes Schuldenmachen verhindern.