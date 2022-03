Regierungsarbeit Ampel-Bilanz: Erst knapp zwei Prozent der Vorhaben umgesetzt

Berlin Vier von 247 lautet die bisherige Bilanz der Ampel, wenn es darum geht, die Vorhaben des Koalitionsvertrags umzusetzen. So lautet das Fazit der gemeinnützigen Internetplattform „Frag den Staat“, die zum 100-Tage-Jubiläum der Regierung einen Koalitionstracker gestartet hat.

Dabei können Bürgerinnen und Bürger online mitverfolgen, welche Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag gerade in welchem Stadium stecken. Die Gesamtzahl von 247 Vorhaben hatte „Frag den Staat“ nach Auswertung des Koalitionsvertrags auf genaue Formulierungen der Ampel aufgestellt. „Wenn dort nur festgehalten ist, dass sie die Einführung prüfen, gilt das für uns nicht als konkretes Vorhaben“, erklärt Projektleiter Arne Semsrott die Methodik.

Um all diese Versprechungen auf ihren Status zu überprüfen, arbeitet „Frag den Staat“ mit zivilgesellschaftlichen Organisationen wie beispielsweise Foodwatch, Lobbycontrol oder Wikimedia zusammen. Diese übernehmen Patenschaften für die politischen Vorhaben, überwachen deren Umsetzung und können auch Kommentare zur Qualität der Gesetze abgeben.

Das bisherige Fazit demnach: Etwa zwei Prozent der Vorhaben wurden umgesetzt, zwei Prozent zurückgestellt und gut sechs Prozent begonnen. „Begonnen bedeutet, dass der Gesetzgebungsprozess gestartet wurde, also beispielsweise ein Referentenentwurf vorliegt“, erklärt Semsrott.

Dabei zeigt sich schon jetzt ein großer Unterschied zwischen den verschiedenen Ressorts. Bereiche wie Arbeit und Soziales (vier Prozent umgesetzt, sieben Prozent begonnen) oder Gesundheit (neun Prozent umgesetzt, neun Prozent begonnen) stehen weiter vorne. In anderen Bereichen wie etwa der Digitalisierung, Justiz, oder Landwirtschaft ist bei den Versprechen aus dem Koalitionsvertrag bisher noch kein Fortschritt erzielt worden.

Bei einem ähnlichen Projekt der Süddeutschen Zeitung für die vergangene Legislaturperiode war die Messung am Ende bei 42 umgesetzten Vorhaben stehen geblieben – bei 142 versprochenen. Die Ampel hat sich also mehr vorgenommen als die Große Koalition. Gleichzeitig sind SPD, Grüne und FDP in einer schwierigen Zeit in die Regierung gestartet.

Während die Coronakrise bei Amtseinführung schon lief, schafft der Ukrainekrieg politische Gegebenheiten, die im Koalitionsvertrag noch nicht berücksichtigt werden konnten. Arne Semsrott warnt trotzdem davor, die veränderte Situation als Ausrede durchgehen zu lassen. „Wenn sich daraus Änderungen ergeben, müssen die gut begründet sein“, mahnt er.

Ansonsten bestehe die Gefahr, dass Parteien den Krieg nur als Vorwand nutzten, um schon im Vorfeld ungeliebte Vorhaben unter den Tisch fallen zu lassen.

