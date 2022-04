Regierungsbefragung Scholz zu Waffenlieferungen an die Ukraine: „Wir liefern, was wir können“

Berlin Olaf Scholz (SPD) redet mit noch etwas mehr Bedacht als ohnehin üblich, in seiner Stimme schwingt Trauer mit. „Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen“, sagt der Bundeskanzler mit Blick auf das Massaker an ukrainischen Zivilisten in Butscha.

Täter und Auftraggeber müssten zur Rechenschaft gezogen, die Gräueltaten schonungslos aufgeklärt werden. Scholz gibt sich keinen Illusionen hin. „Wir müssen damit rechnen, dass wir noch weitere solche Bilder wie aus Butscha sehen werden.“

Seit Beginn der vergangenen Wahlperiode ist es üblich, dass sich die Regierung und damit auch der Bundeskanzler im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellt. Das sollte die Debatten auflockern.

Doch nie fand eine Befragung unter solchen Umständen wie diesen statt: in Kriegszeiten, wenige Tage nach einem schrecklichen Massaker; in einer Zeit, in der Deutschland Waffen in eine Kriegsregion liefert; in einer Zeit, in der die eigene Energieversorgung durch die Abhängigkeit von russischen Lieferungen bedroht ist – und in der Deutschland international immer stärker unter Druck gerät, auch einen Importstopp auf russisches Öl und Gas zu verhängen.

In Krisenzeiten schlägt die Stunde der Exekutive, heißt es. In Kriegszeiten gilt das noch viel mehr. Viele Entscheidungen fallen derzeit im Geheimen, der Bundestag bleibt weitgehend außen vor. Wer sich von den Abgeordneten Hoffnungen gemacht hatte, die Befragung von Scholz würde mehr Licht ins Dunkel bringen, der wurde enttäuscht.

Der Applaus für Scholz kommt nur zögerlich

Das galt insbesondere für die Debatte über Waffenlieferungen. „Anders als ihre Vorgängerregierungen hat die Bundesregierung beschlossen, Waffen in ein Krisengebiet zu liefern, und das tun wir“, sagte Scholz zu Beginn und wartete auf Applaus. Erst gab es ein vereinzeltes, dann zögerliches Klatschen.

„Es muss unser Ziel bleiben, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt“, sagte Scholz weiter. Man werde der Ukraine in Abstimmung mit den EU- und Nato-Partnern auch weiter Waffen liefern und den Druck auf Russland über Sanktionen erhöhen.

Danach versuchte insbesondere die Opposition, mehr Informationen aus Scholz herauszuholen. Was er zu der Kritik aus der Ukraine sage, Deutschland liefere nicht genug Waffen. Warum das Kanzleramt nicht auf Forderungen Kiews eingehe, 100 Marder-Schützenpanzer in die Ukraine zu schicken. Warum Tschechien Panzer nach Kiew liefere, Berlin aber nicht.

Der Kanzler bleibt im Ungefähren

Doch sooft Unionspolitiker auch nachbohrten, die Antworten des Kanzlers blieben stets gleich unkonkret: Die Waffenlieferungen seien an sich schon „ein Bruch langer Traditionen“. Man müsse jeden Schritt „eng mit der Nato abstimmen“, ein „deutscher Sonderweg wäre ein schwerer Fehler“. Und natürlich werde „alles, was sinnvoll ist, auf den Weg gebracht“. Genauso, wie Verteidigungsministern Christine Lambrecht „alles unternimmt, was notwendig ist“.

Scholz nahm die Verteidigungsministerin gegen Kritik in Schutz, sie sei mit der Krise überfordert. „Was wir aus den aktuellen Beständen der Bundeswehr an Waffen liefern können, alles das, was sinnvoll ist und schnell wirkt, das wird geliefert.“

Scholz brachte damit die Union auf die Palme. So twitterte der Unions-Abgeordnete Matthias Hauser: „Der Bundeskanzler hat sichtlich Spaß daran, bei der Regierungsbefragung die Fragen der Opposition – gerade zu dem ernsten Thema des Krieges – bewusst inhaltslos zu beantworten. Für einen Kanzler unwürdig.“

Bundesregierung bleibt beim Nein zum Öl- und Gasembargo

Auch beim zweiten großen Streitthema, einem Energieembargo auch für russisches Öl und Gas, dürften die Abgeordneten nach der Befragung nur wenig schlauer geworden sein.

Scholz sagte, das fünfte Sanktionspaket sei in der finalen Debatte. „Es wird noch einmal präzise dazu beitragen, dass Russland die Folgen dieses Krieges spürt, auch um zu erreichen, dass es den Krieg beendet.“ Zu den Details der geplanten Sanktionen äußerte sich der Kanzler nicht.

Die EU-Kommission hatte ein Embargo für Kohle aus Russland vorgeschlagen. Die Bundesregierung wird dies mittragen, ein Embargo für Öl und Gas hingegen vorerst nicht. Dies machte Scholz in der Befragung klar, indem er die bestehende Abhängigkeit Deutschlands vom Import russischer Energie betonte. „Wir wissen alle: Diese Abhängigkeiten sind über Jahrzehnte gewachsen, und sie lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen beenden.“ Deshalb sei hier ein gemeinsamer europäischer Kurs wichtig.

Um die Abhängigkeit zu reduzieren, sei es entscheidend, LNG-Terminals auszubauen, um Flüssiggas (LNG) zu importieren und die „Importstrukturen zu reorganisieren“. Wichtig sei auch der Netzausbau im Inland, um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. „Wir werden uns unabhängig machen von der Abhängigkeit fossiler Rohstoffe“, so Scholz. „Jetzt erst recht.“

„Es darf nicht auf einen Diktatfrieden hinauslaufen“

Die von der Ukraine angebotene Neutralität bei einem Ende des russischen Angriffskriegs ist aus Sicht von Scholz ein „großes Zugeständnis gegenüber dem Aggressor“. Scholz stellte zugleich klar: „Es darf nicht auf einen Diktatfrieden hinauslaufen.“

Wenn er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin spreche, mache er immer klar: „Es sind die Ukrainerinnen und Ukrainer, die über das, was sie zu vereinbaren bereit sind, verhandeln. Niemand sonst.“

Die Frage von Sicherheitsgarantien für die Ukraine sei „noch nicht ausbuchstabiert“, sagte der SPD-Politiker. „Selbstverständlich reden wir darüber, mit der Ukraine, auch mit den anderen, die angesprochen sind. Aber das auch in der notwendigen Vertraulichkeit.“

