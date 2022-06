Regierungserklärung Scholz will Marshallplan für Wiederaufbau der Ukraine ins Leben rufen

Der Bundeskanzler fordert die EU auf, die Osterweiterung voranzutreiben. Eine Partnerschaft mit Putin hingegen sei auf absehbare Zeit unvorstellbar.

Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag versprach der Kanzler, sich für 27-mal „Ja“ zum Beitrittsstatus der Ukraine einzusetzen. (Foto: dpa) Olaf Scholz

Berlin Kurz vor dem Auftakt in eine Gipfelwoche, die vieles entscheiden und noch mehr prägen könnte, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Regierungserklärung die deutsche Position in den wichtigsten außenpolitischen Fragen dargelegt. In den nächsten Tagen finden mit den Treffen der Europäischen Union, der G7-Gruppe und der Nato gleich drei entscheidende Termine statt.

Ein konkretes Versprechen gab es in Richtung Kiew: Scholz will einen Plan für den Wiederaufbau der Ukraine vorantreiben. Er kündigte an, eine internationale Expertenkonferenz im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft einzuberufen, um an einem „Marshallplan“ zu arbeiten. Die Bilder der Zerstörung in der Ukraine hätten ihn an Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert.