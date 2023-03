Regulierung „Too big to fail“: Die Rückkehr der Banken-Probleme schreckt die Politik auf

Wieder müssen Großbanken gerettet werden, weil ihr Zusammenbruch das Finanzsystem in Gefahr bringen würde. Die Regulierung rückt in den Fokus – und die Rücksicht auf die Branche schwindet.

Tatsächlich hat die Bankenregulierung in Brüssel plötzlich wieder an Dringlichkeit gewonnen. (Foto: Reuters) Finanzkommissarin Mairead McGuinness

Berlin, Brüssel, Frankfurt Es war einer der zentralen Vorsätze nach der globalen Finanzkrise: Regierungen und Aufseher wollten verhindern, noch einmal angeschlagene Banken stützen zu müssen, weil diese „too big to fail“ sind – zu bedeutend, um sie pleitegehen zu lassen. Doch die jüngsten Hilfsmaßnahmen für die Silicon Valley Bank (SVB) in den USA und Credit Suisse in der Schweiz machen deutlich, dass dieses Problem noch immer nicht gelöst ist.

„Fälle wie die SVB sind ein Indiz dafür, dass man aus der Finanzkrise nicht die richtigen Konsequenzen gezogen hat“, sagt Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts. Man könne auch von einem „Komplettversagen“ sprechen. Steffen Saebisch, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, räumte bei einer Diskussionsveranstaltung ein: Die Notwendigkeit dieser Rettungsaktionen sei „ein schlechtes Signal“.

Zwar gibt es Fortschritte seit der Finanzkrise 2008. Bei der SVB musste bisher kein Geld der Steuerzahler eingesetzt werden. Die Hilfen sollen über eine Umlage im Bankensektor gestemmt werden.