Regulierungsbehörde CEPT Post und Telekommunikation: Russland und Belarus fliegen aus europäischem Gremium

Berlin Die Regulierungsbehörden für Post- und Telekommunikation in Europa haben Russland und Weißrussland aus ihrem gemeinsamen Gremium, der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation (CEPT), ausgeschlossen. Wie die CEPT mitteilte, sei dies auf Antrag „einer Reihe von CEPT-Mitgliedern“ erfolgt.

Bei der Abstimmung im Umlaufverfahren hätten 34 Mitglieder dafür gestimmt, die Mitgliedschaften „auf unbestimmte Zeit und mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Ein Mitglied habe sich der Stimme enthalten. CEPT hat insgesamt 48 Mitglieder, darunter auch die Ukraine, Georgien, Moldau und Großbritannien bis hin zum Vatikan. Die Suspendierung gilt seit dem 18. März, Null Uhr. Russland und Belarus können erst wieder Mitglied werden, wenn Zweidrittel der Mitglieder dem zustimmen.

Die CEPT stimmt die nationale Regulierungspolitik der Staaten in Europa aufeinander ab und will nach eigenem Bekunden über Normen und Regeln für einen „dynamischen Markt“ in Europa sorgen. Dabei geht es etwa darum, welche Funkfrequenzen die Staaten für welche Dienste nutzen und welche Standards, etwa 5G, dort zum Einsatz kommen. Auch koordinieren sie so, dass es in Grenzbereichen zwischen Staaten nicht zu Funkstörungen kommt. Entsprechend wichtig ist es etwa für die baltischen Staaten, für Finnland, Georgien, für Polen wie auch für die Ukraine selbst, technische Abstimmungen an den Grenzen vorzunehmen.

>> Lesen Sie hier auch: Putin verbittet sich Einmischung – Auch Großbritannien wirft Russland Kriegsverbrechen vor.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die CEPT, mit Sitz im dänischen Kopenhagen, bereitet zudem für die europäischen Staaten die Positionen innerhalb der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), einer Unterorganisation der Vereinten Nationen und dem Weltpostverein (UPU), vor. Künftig werden sich die CEPT-Staaten mit Russland und Weißrussland nur noch über die ITU abstimmen können.

CEPT hat darüber hinaus noch weitere Aufgaben. So ist aus dem Gremium etwa die europäische Standardisierungsorganisation ETSI hervorgegangen, die Funkstandards wie WLAN und DECT, LTE oder 5G bis hin zu Open Ran berät und verabschiedet. Gibt es aus der Industrie den Wunsch, die Regulierung für neue Anwendungen oder Geräte zu ändern, berät die CEPT und erarbeitet zudem einen neuen Regulierungsrahmen. So entsteht eine europäische Regulierung, die die nationalen Staaten auf freiwilliger Basis übernehmen können. Geräte, die auf Basis der Regularien gebaut werden, erfüllen dann die europäischen Normen.

Die russische Föderation kritisierte die Entscheidung des Ausschluss. Sie verwies bereits in einer Sitzung Anfang März darauf, dass es sich bei CEPT um ein Gremium zur Lösung technischer Fragen im Telekommunikationssektor sei und „keine Plattform, um Meinungen zu anderen der Themen als der technischen Telekommunition zu äußern“.

Mehr: Wissing macht Tempo beim Breitbandausbau – lässt die Finanzierung aber offen