Reiner Hoffmann im Interview „Eine Investitionsbremse, die wir uns nicht erlauben können“ – DGB-Chef fordert neue Schuldenregeln

Berlin Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, hofft auf eine Lockerung der europäischen Schuldenregeln. „Sich vor dem Hintergrund dieses widerlichen Krieges und der vor uns liegenden Aufgaben sklavisch an die willkürlichen Grenzen von 60 Prozent Staatsschuld und drei Prozent Neuverschuldung zu halten, bringt uns nicht weiter“, sagte Hoffmann dem Handelsblatt.

Der DGB sei dazu mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Gespräch. Die Liberalen schauten „sich durchaus an, welche Reformen auf europäischer Ebene notwendig sind“, sagte der DGB-Chef, der im Mai beim Bundeskongress der Gewerkschaft abtritt.

Ob es angesichts der aktuellen Situation zu Verwerfungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt kommt, hänge „ganz entscheidend davon ab, wie lange dieser verbrecherische Angriffskrieg dauert“.

Der Gewerkschafter warnte davor, leichtfertig zentrale Schlüsselindustrien in Deutschland und Europa aufzugeben. „Es gibt ein paar Neunmalkluge, die beispielsweise meinen, wir müssten in Europa keinen Stahl mehr produzieren.“

Dabei sei weder dem Klima noch dem Arbeitsschutz geholfen, wenn dieser Stahl unter deutlich schlechteren Bedingungen in China oder Indien produziert werde. „Von der Sicherung der Wertschöpfungsketten ganz zu schweigen“, sagte Hoffmann.

Herr Hoffmann, nach acht Jahren als DGB-Chef hören Sie im Mai auf. Welche Erfolge schreiben Sie sich auf die Fahnen?

Kurz nach meinem Amtsantritt ist es uns gelungen, das Ceta-Freihandelsabkommen mit Kanada noch einmal komplett aufzuschnüren und Sozial- und Umweltrechte zu verankern, obwohl die EU-Kommission gesagt hat, da sei nichts mehr zu machen. Das war schon eine starke Leistung. Wir haben uns mit großer Einigkeit auf ein Rentenkonzept verständigt, das von der Großen Koalition fast eins zu eins umgesetzt wurde – zumindest, was die Stabilisierung des Rentenniveaus angeht.

Der langjährige DGB-Vorsitzende warnt davor, wichtige Investitionen aufzuschieben. (Foto: dpa) Reiner Hoffmann

Die Große Koalition hat auch die Gewerkschaftsforderung erfüllt, die Parität bei der Finanzierung der Krankenversicherung wiederherzustellen.

Ja. Kanzlerin Merkel hatte mir ursprünglich nur zugesagt, die Differenz zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen nicht weiter auseinanderlaufen zu lassen, aber das war uns nicht genug. Jetzt ist die Parität wiederhergestellt. Wir haben auch – übrigens gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie – auf den enormen Investitionsstau hingewiesen und dafür gesorgt, dass die Politik nicht länger wegschauen konnte. Das Thema Zukunftsinvestitionen spiegelt sich im Ampel-Koalitionsvertrag deutlich wider.

Die Ampel hebt auch den Mindestlohn auf zwölf Euro an. Wird der DGB beim Bundeskongress im Mai nun 20 Euro fordern?

Beim Thema Mindestlohn gab es ja bei den Gewerkschaften lange unterschiedliche Vorstellungen. Dass er 2015 eingeführt wurde und jetzt von der Politik erhöht wird, zeigt, dass die politische Durchschlagskraft der Gewerkschaften deutlich höher ist, wenn wir als DGB eine klare, gemeinsame Position haben. Ich hätte mir gewünscht, dass die Mindestlohnkommission die zwölf Euro aus eigener Kraft hinbekommt, aber dazu waren die Arbeitgeber nicht bereit. Jetzt gibt es eine einmalige Anhebung und danach muss wieder die Entwicklung der Tariflöhne Richtschnur sein.

Also keine neue Forderung beim DGB-Bundeskongress?

Unsere Forderung ist ein armutsfester Mindestlohn, der 60 Prozent des Medianeinkommens nicht unterschreitet – und das werden wir auch bekräftigen.

Vita Reiner Hoffmann Der Gewerkschafter Reiner Hoffmann steht seit Mai 2014 an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) mit seinen acht Mitgliedsgewerkschaften mit insgesamt gut 5,7 Millionen Mitgliedern. Beim Bundeskongress im Mai, dem alle vier Jahre tagenden höchsten Beschlussorgan des DGB, tritt der 66-Jährige nicht erneut an. Seine designierte Nachfolgerin Yasmin Fahimi kommt wie Hoffmann aus der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Privatier Auch wenn der Ökonom die gewerkschaftspolitische Bühne in Deutschland verlässt, wird er im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss weiter für die Interessen der Arbeitnehmer eintreten. Vor seiner Zeit als DGB-Chef war Hoffmann lange auf europäischer Ebene gewerkschaftlich aktiv, unter anderem als Stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbunds (EGB). Begeistern kann er sich zudem für das Circular Valley in seiner Heimatstadt Wuppertal – ein Projekt, das sich der Förderung der Kreislaufwirtschaft verschrieben hat.

Nicht zufrieden sein können Sie mit der Mitgliederentwicklung. Ende 2014 hatten die acht DGB-Gewerkschaften noch gut 6,1 Millionen Mitglieder, jetzt sind es rund 375.000 weniger. Ist die Gewerkschaft ein Auslaufmodell?

Überhaupt nicht. In der Pandemie oder bei der Transformation sehen wir doch, wie wichtig Gewerkschaften für vernünftige Beschäftigungsverhältnisse und Einkommen sind. Die Mitgliederentwicklung als Folge erheblicher Strukturveränderungen ist nicht zufriedenstellend, aber sie hat sich stabilisiert.

Sind die Gewerkschaften nicht nur noch in der Old Economy stark, in der Metall- oder Chemieindustrie oder im öffentlichen Dienst?

Einspruch, Old Economy ist das überhaupt nicht. Es gibt ein paar Neunmalkluge, die beispielsweise meinen, wir müssten in Europa keinen Stahl mehr produzieren. Aber dem Klima oder dem Arbeitsschutz ist überhaupt nicht geholfen, wenn dieser Stahl unter deutlich schlechteren Bedingungen in China oder Indien produziert wird. Von der Sicherung der Wertschöpfungsketten ganz zu schweigen.

Aber ihre stärkste Basis haben die Gewerkschaften in Industriebetrieben oder im öffentlichen Dienst ...

Natürlich ist es leichter, einen Chemiepark in Leverkusen oder ein Daimler-Werk in Stuttgart zu organisieren, in dem 20.000 Menschen arbeiten. Dementgegen haben wir es im Dienstleistungsbereich oft mit einer Vielzahl kleinteiliger Betriebe zu tun, die breit in der Fläche verteilt sind. Denken Sie an die Kitas. So viele Gewerkschaftssekretäre können wir gar nicht einstellen, um uns an jede Kita zu stellen und zu schauen, wie wir die Arbeitsbedingungen dort verbessern können.

Was ist mit einem New-Economy-Konzern wie Amazon, an dem sich Verdi seit Jahren die Zähne ausbeißt?

Auch wenn Amazon immer noch keine Tarifverträge akzeptiert, sind Löhne und Arbeitsbedingungen hierzulande besser geworden – und das wäre ohne den Druck der Gewerkschaften nicht möglich gewesen. Aber Amazon ist ein Beispiel für die Amerikanisierung von Arbeitsverhältnissen in Deutschland mit vielen befristeten Arbeitsverhältnissen, viel Teilzeit und Überwachung der Beschäftigten. Da fällt das Organisieren oder die Betriebsratsgründung oft schwerer.

Sie verlassen den DGB in einer der größten Wirtschaftskrisen der bundesrepublikanischen Geschichte, erst die Pandemie, jetzt der Ukrainekrieg. Werden wir auf dem Arbeitsmarkt dieses Mal noch ungeschoren davonkommen?

Ich hoffe es, aber das hängt ganz entscheidend davon ab, wie lange dieser verbrecherische Angriffskrieg dauert. Höchste Priorität – da sind wir uns mit den ukrainischen Gewerkschaften einig, leider nicht mit allen russischen – muss jetzt auf einem Waffenstillstand liegen, damit man zu einer diplomatischen Lösung kommt.

Immerhin gibt es jetzt eine große Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme von Flüchtlingen in Europa. Der Kontinent liegt Ihnen sehr am Herzen. Wie geht es ihm?

Europa ist nach wie vor in einer extrem schwierigen Verfassung. Wir sehen ein Erstarken illiberaler Demokratien und erhebliche Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit. Ich selbst habe nie geglaubt, dass eine Mehrheit der Briten für den Brexit votieren könnte, und sehe mit Sorge auf die Stichwahl in Frankreich. All das bestätigt mich in meiner Einschätzung, dass wir den Zusammenhalt in Europa nicht nur über den Binnenmarkt herstellen können.

Die EU zeigt sich bei der Aufnahme der Menschen aus der Ukraine geeint. (Foto: dpa) Ukrainische Flüchtlinge in Polen

„Niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt“, das wusste schon der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors …

Genau. Deshalb ist es richtig, dass die EU-Kommission jetzt endlich die europäische Säule sozialer Rechte angeht. Anfangs habe ich die sehr kritisch gesehen, weil ich dachte, da werden wieder nur unverbindliche Benchmarks verabredet. Aber wenn wir jetzt den europäischen Mindestlohn, die Regulierung von Plattformarbeit und die EU-Entgelttransparenzrichtlinie hinbekommen, die die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände gerade kleinzuschießen versucht, kann das einen enormen Integrationsschub in Europa bringen. Denn die Menschen sehen dann, dass Europa gute Arbeit schützt. Und dass gute Arbeit nicht umgekehrt vor Europa geschützt werden muss.

SPD, Grüne und FDP sind als „Fortschrittskoalition“ angetreten, jetzt erhöhen sie die Verteidigungsausgaben und müssen die Energieversorgung sichern. War es das mit dem Fortschritt in dieser Wahlperiode?

Auch das hängt vom Verlauf des Kriegs ab. Alte Gewissheiten sind ins Wanken geraten, wir steuern auf einen neuen Kalten Krieg mit Russland, vielleicht auch mit China zu. Gleichzeitig können die riesigen Transformationsaufgaben nicht vertagt werden. Im Gegenteil, der Krieg führt uns doch vor Augen, dass wir eine Diversifizierung unserer Energieversorgung und einen raschen Ausbau der Erneuerbaren brauchen. Da hat die Politik einfach viel verpennt in den letzten zehn Jahren.

Die Transformation kostet viel Geld, doch Finanzminister Christian Lindner hält an der Schuldenbremse fest. Wie lange noch?

Wir sind mit Herrn Lindner im Gespräch und die FDP schaut sich durchaus an, welche Reformen auf europäischer Ebene notwendig sind. Sich vor dem Hintergrund dieses widerlichen Krieges und der vor uns liegenden Aufgaben sklavisch an die willkürlichen Grenzen von 60 Prozent Staatsschuld und drei Prozent Neuverschuldung zu halten, bringt uns nicht weiter. Die Fiskalkriterien sind eine Investitionsbremse, die wir uns nicht erlauben können. Hier ist kluge Politik gefragt.

Könnte es sein, dass die Krise die Fliehkräfte innerhalb des DGB wieder verstärkt, weil Verdi Geld für Pflegekräfte will, die IG Metall aber Subventionen für den klimafreundlichen Umbau der Industrie und den Erhalt der Arbeitsplätze fordert?

Natürlich gibt es Verteilungskonflikte. Aber warum setzt sich beispielsweise die IG Metall auch für die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs ein, obwohl viele ihrer Mitglieder Autos zusammenschrauben? Weil sie das gesamtgesellschaftliche Interesse im Blick hat. Auch bei der Pflege ist es im Interesse aller Beschäftigten über alle Branchen hinweg, dass die Eltern gute Pflegeleistungen erhalten und die Beschäftigten dafür ordentlich bezahlt werden. Aufgabe des DGB ist es, mögliche Zielkonflikte zu moderieren und am Ende zu gemeinsamen Antworten zu kommen.

„Das letzte, was sie braucht, ist das kleine Einmaleins vom scheidenden DGB-Vorsitzenden.“ (Foto: imago/Jakob Hoff) Designierte Hoffmann-Nachfolgerin Yasmin Fahimi

Diesen Job wird ab Mai voraussichtlich Yasmin Fahimi übernehmen. Bis ihre Nominierung feststand, gab es viel Gezerre. Stört es Sie, dass Ihr Posten zeitweise fast behandelt wurde wie ein Trostpreis?

Der ist nicht rumgereicht worden wie ein Trostpreis, sondern die IG Metall hat sich ernsthaft bemüht, den Posten aus den eigenen Reihen ordentlich zu besetzen. Dass die Wahl jetzt auf Yasmin Fahimi gefallen ist, begrüße ich sehr. Denn ich habe in allen Interviews der letzten zwölf Monate immer betont, dass ich große Sympathien dafür hätte, wenn mir eine Frau nachfolgen würde. Ich bin sehr zufrieden.

Welchen Tipp geben Sie Frau Fahimi mit auf den Weg für den Umgang mit selbstbewussten Einzelgewerkschaftern?

Yasmin Fahimi ist selbstbewusst, kennt das Innenleben der Gewerkschaften gut und ist politisch bestens vernetzt. Das letzte, was sie braucht, ist das kleine Einmaleins vom scheidenden DGB-Vorsitzenden.

