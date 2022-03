Reinhard Ploss Infineon-Chef wird neuer Acatech-Präsident

Berlin/München Der scheidende Infineon-Chef Reinhard Ploss wird neuer Präsident von Acatech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften – und führt diese künftig gemeinsam mit dem bisherigen Co-Präsidenten Jan Wörner. Ploss, 66 Jahre alt, folge damit auf den Ex-CEO der Software AG, Karl-Heinz Streibich, teilte Acatech mit.

Damit startet der promovierte Elektroningenieur, der die Führung des Halbleiterherstellers Ende März abgibt, eine Anschlusskarriere als politischer Berater. Zu den Gründen, warum er das Amt übernehme, sagte der Manager: Nur „mit einer klug angelegten Innovationspolitik erreichen Deutschland und Europa ihre Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele, wahren Wettbewerbsfähigkeit und soziale Balance, erlangen technologische Souveränität und werden so zu einem internationalen Vorbild und Partner nachhaltigen Wirtschaftens.“

Innovation ist mehr denn je gefragt in der deutschen Politik: Die Aufgaben reichen vom grünen Umbau der Wirtschaft bis zur überfälligen Digitalisierung. Auch die neue Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will einen Schwerpunkt auf Innovation legen – und vor allem den Transfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft substanziell voranbringen.

Anders als viele führende Industrienationen hat Deutschland erst seit 2002 eine Nationale Akademie für Technikwissenschaften. Seither berät der in München ansässige Verein die Politik und hat sich zuletzt etwa zu Digitalisierungshürden für die Industrie 4.0, innovative Technologien für die Welternährung oder integrierte Mobilitätskonzepte geäußert.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ploss bringt alle Voraussetzungen mit, neue Impulse zu setzen. Fast zehn Jahre lang stand der Manager an der Spitze des größten deutschen Halbleiterherstellers – und befand sich dabei regelmäßig im Austausch mit Regierungschefs und Ministern in Berlin und der ganzen Welt.

Das ganze Berufsleben bei Infineon

Der gebürtige Franke hat sein ganzes Berufsleben bei dem Chipkonzern verbracht: 1986 hat Ploss als Prozessingenieur angefangen, damals war die Firma Teil von Siemens. Im Jahr 2000 übernahm er die Leitung der Autosparte, 2007 zog er in den Vorstand von Infineon ein. Gemeinsam mit dem damaligen Konzernchef Peter Bauer bewahrte er Infineon vor der Pleite. 2012 schließlich stieg er zum Vorstandschef des Dax-Konzerns auf.

Ploss‘ Erfolgsquote spricht für sich. In dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr ist Infineons Umsatz um 29 Prozent auf gut elf Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn hat sich auf knapp 1,2 Milliarden Euro verdreifacht. Und während manche Konzernchefs sich Rennpferde und Sportwagen leisten, lässt Reinhard Ploss Modellhubschrauber in die Lüfte steigen. So präzise er im Umgang mit der Fernbedienung ist, so genau wollte er auch stets sein Unternehmen steuern. „Was wir versprechen, das halten wir“, ist einer jener Sprüche, die er gern hervorkramt, wenn mal wieder Zweifel an seiner Strategie auftauchten.

Seine Expertise ist indes nicht nur bei Acatech gefragt. Ende Mai soll der Manager zudem Aufsichtsratschef von Knorr Bremse werden. Der Münchener Zulieferer fiel in den vergangenen Jahren durch seine häufigen Chefwechsel auf und sucht auch momentan wieder einen neuen CEO.

Mehr: Chipmangel und Ukraine-Krieg: Infineon-Chef warnt vor „starken Abhängigkeiten“