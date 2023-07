Rente Regierungskommission empfiehlt Reform der privaten Altersvorsorge

Auch Investitionen in ETF und Aktien sollen gefördert werden.

Berlin Die private Altersvorsorge soll reformiert und attraktiver gemacht werden. Die von der Bundesregierung eingesetzte Experten schlagen dazu einen Umbau der Riesterrente und die Einführung neuer geförderter Anlagemöglichkeiten vor. Die Idee eines öffentlich verwalteten Fonds, der ein einfaches und kostengünstiges Standard-Vorsorgeprodukt anbietet, wird hingegen nicht weiterverfolgt.

Die private Altersvorsorge solle „grundlegend“ reformiert, fasste Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP), der die „Fokusgruppe private Altersvorsorge“ leitet, die Ergebnisse zusammen. Der 132-seitige Abschlussbericht, der nun dem Bundeskabinett vorgelegt wird, soll Basis für die von der Ampelkoalition geplante Reform werden. „Ich wünsche mir, dass wir im Jahr 2024 das Gesetzgebungsverfahren abschließen können“, sagte Toncar.

Die mit der Rentenreform des Jahres 2001 eingeführte private Riester-Rente hat schon länger ein Akzeptanzproblem. Zwar ist die Zahl der Riester-Verträge nach der Einführung zunächst stark gestiegen, stagniert jedoch seit Jahren bei rund 16 Millionen. Zuletzt ist sie sogar leicht gesunken.

Das Arbeitsministerium schätzt, dass gut ein Fünftel der Verträge ruhend gestellt ist, also dort keine Beiträge mehr eingezahlt werden. Niedrige Renditen, hohe Vertriebs- und Verwaltungskosten und eine unübersichtliche Produktvielfalt mindern die Attraktivität.

Weil die Ampel-Koalition aber grundsätzlich an dem Dreiklang aus gesetzlicher Rente, betrieblicher und privater Altersvorsorge festhalten will, setzte sie eine Fokusgruppe ein, um Reformideen zu erarbeiten.

Experten entscheiden gegen öffentlichen Fonds – Grüne kritisieren Votum

Die Ampel suchte auch deshalb externe Expertise, weil die Vorstellungen von SPD, Grünen und FDP bei der privaten Vorsorge weit auseinanderlagen. Während die FDP vor allem für höhere Aktienanteile in den Vorsorgeprodukten warb, brachten SPD und Grüne einen öffentlich verwalteten Fonds ins Gespräch. Nach den Vorstellungen der Grünen sollte dabei jeder automatisch privat vorsorgen, der nicht ausdrücklich widerspricht, eine sogenannte Abwahllösung, auch Opt-out-Erklärung genannt.

Doch der Fonds fand in der Fokusgruppe nach „kontroverser Diskussion“ keine Mehrheit, heißt es im Abschlussbericht. Zwölf Mitglieder stimmten dagegen, die Idee weiterzuverfolgen, darunter auch Arbeitgeber und Gewerkschaften. Fünf stimmten dafür, zwei enthielten sich.

Das von den Grünen geführte Bundeswirtschaftsministerium äußerte sein Bedauern, dass der Fonds keine Mehrheit fand. Der Markt für private Altersvorsorgeprodukte sei geprägt von Informationsasymmetrien, hohen Vertriebskosten, überhöhten Kosten der Vermögensverwaltung und Komplexität“, schreibt das Ministerium in einem Sondervotum.

„Sehr viele Bürgerinnen und Bürger werden daher mit zu niedrigen Alterseinkommen in den Ruhestand gehen.“ Ein öffentlich verwalteter Fonds hätte hier Abhilfe schaffen können.

Reform der Riester-Rente: Mehr Standardisierung gefordert

An der klassischen Riester-Rente soll nach den Empfehlungen der Fokusgruppe festgehalten werden, wenn auch unter neuem Namen. Ziel einer grundlegenden Reform müsse mehr Standardisierung sein. Um höhere Renditen zu ermöglichen, sollen auch Anlageprodukte mit Verlustrisiko zugelassen werden, so dass Vorsorgesparer unter Umständen nicht einmal die eingezahlten Beiträge herausbekommen.

Einen ähnlichen Weg ist die Große Koalition 2018 bereits in der betrieblichen Altersvorsorge gegangen. Im Rahmen des Sozialpartnermodells haften die Arbeitgeber nicht mehr für eine bestimmte Höhe der späteren Betriebsrentenzahlungen, so dass auch Investments in risikoträchtigeren Anlageformen wie Aktien möglich sind.

Bei der privaten Vorsorge soll es aber nach Risiko gestaffelte Vorsorgeprodukte geben, bei denen beispielsweise mindestens 80 Prozent der eingezahlten Beiträge garantiert sind.

Unterschiedliche Ansichten über einen Bürgerfonds. (Foto: IMAGO/Future Image) Finanzstaatsekretär Toncar (l.), Wirtschaftsminister Habeck

Auch in der Rentenphase soll es künftig mehr Flexibilität geben: Bisher sehen Riesterverträge eine gleichmäßige monatliche Rentenzahlung vor. Künftig könnte es auch Produkte geben, bei denen zu Beginn des Ruhestands mehr ausgezahlt wird.

Um mehr Transparenz über die Vielzahl der privaten Vorsorgeprodukte zu schaffen, schlagen die Experten ein Vergleichsportal vor, das beispielsweise die Abschluss- und Verwaltungskosten der Vorsorgeprodukte vergleichbar machen soll. Auch sollte der Wechsel zwischen Anbietern erleichtert werden, um so für mehr Wettbewerb zu sorgen.

Die Hoffnung: Mehr Wettbewerb wird die Kosten drücken. Verbraucherschütze hatten hingegen schärfere Eingriffe der Politik gefordert, um etwa die hohen Provisionskosten zu deckeln.

Neues Anlageinstrument: ETF als geförderte Vorsorge

Als neues Element im Instrumentenkasten schlägt die Fokusgruppe ein sogenanntes Altersvorsorgedepot vor. Dieses wird von Banken oder Versicherungen als eine Art Hülle angeboten. Vorsorgesparer können dann beispielsweise in Fonds oder ETF investieren und erhalten dann wie bei der klassischen Riester-Rente auch eine staatliche Förderung.

„Grundsätzlich ist daher zukünftig auch ein förderfähiges privates Altersvorsorgedepot mit einer starken Aktienorientierung ohne Garantievorgaben sinnvoll“, heißt es im Bericht. Dieses würde sich vor allem an jüngere Sparer richten, die bis zur Rente noch Zeit haben und so Wertschwankungen besser verkraften könnten.

Bei dem Modell soll sichergestellt werden, dass das geförderte Depot „tatsächlich nur der Altersvorsorge dient“. Ein solches neues Produkt könne „den Wettbewerb unterschiedlicher Anbieter intensivieren und daher zu sinkenden Kosten und höheren Renditen beitragen“.

Die neuen Regeln könnten auch für bestehende Verträge übernommen werden – aber nur wenn beide Seiten zustimmen. Ansonsten ändere sich für Bestandsverträge nichts, betonte Toncar.

Um die private Vorsorge zu fördern, gibt es neben Zulagen auch eine steuerliche Förderung: Bis zu 2100 Euro können jährlich als Sonderausgaben bei der Steuer geltend gemacht werden. Diese Summe ist seit Riester-Einführung nicht angehoben worden. Die Kommission empfiehlt, den Betrag zu „zu erhöhen und künftig zu dynamisieren“.

Allerdings stehen diese Empfehlung unter Haushaltsvorbehalt. Das bedeutet: Die Regierung wird bei der Umsetzung die Kosten noch berechnen – und schauen, was sie sich angesichts der angespannten Haushaltslage leisten kann.

