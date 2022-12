Rente Scholz: Mehr ältere Arbeitnehmer sollten bis zum offiziellen Renteneintrittsalter arbeiten

Der Bundeskanzler rechnet mit einem starken Bevölkerungswachstum in Deutschland. Um den Fachkräftemangel zu reduzieren, sollen mehr Menschen bis zum Renteneintrittsalter arbeiten.

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet ein kräftiges Wachstum der Einwohnerzahl in Deutschland und ein weitgehend stabiles Niveau der Rentenbeiträge bis 2025. „Wir haben weit über 80 Millionen Einwohner, das geht aber weiter hoch“, sagte der SPD-Politiker am Samstag in Potsdam bei einem Bürgerdialog in seinem Bundestags-Wahlkreis. „Das Statistische Bundesamt hat eine Rechnung vorgelegt, die ganz plausibel ist, dass es weiter gegen 90 Millionen wächst“, fügte er hinzu.

Derzeit hat Deutschland laut Statistischen Bundesamt 84 Millionen Einwohner. Der Kanzler hatte bereits auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung am Freitag gesagt, dass er in den nächsten Jahren mit einem weiteren deutlichen Bevölkerungswachstum rechne.

Daneben gebe es eine Rekorderwerbsquote, sagte Scholz. Die Bundesregierung wolle mit der Erleichterung der Fachkräftezuwanderung dafür sorgen, „dass wir den Laden hier am Laufen halten“.

Denn es würde auch Einwanderung aus anderen Ländern benötigt, um den Wohlstand zu sichern, so Scholz. „Ganz lange wurden die, die nach Deutschland eingewandert sind, so behandelt, als würden sie das Land später wieder verlassen – die Erlangung der Staatsbürgerschaft stand nicht im Vordergrund“, sagte er. „Wir sind aber längst Einwanderungsland und wollen es nun an internationale Standards angleichen.“

In vielen Staaten erhalte man die Staatsbürgerschaft nach fünf Jahren. Das solle auch hierzulande der Fall sein, „wenn man Deutsch kann, seinen eigenen Lebensunterhalt verdient und keine Straftaten begangen hat“, sagte Scholz.

Keine Erhöhung der Rentenbeiträge bis 2025

Dies habe auch Auswirkungen auf die Rentenversicherung. „Es sieht so aus, dass wir fast bis zum Ende der Legislaturperiode kommen und keine substanzielle Beitragssteigerungen haben werden“, sagte Scholz.

Neben der Fachkräfte-Zuwanderung setze er auch darauf, dass Frauen mehr Stunden arbeiteten und sich die Frauenerwerbsquote in Richtung Schweden bewege, wo sie höher sei. In Deutschland lag sie 2021 bei 72,1 Prozent, in Schweden im zweiten Quartal diesen Jahres bei 85,3 Prozent.

Zudem setzt Scholz darauf, dass mehr ältere Arbeitnehmer bis zum offiziellen Renteneintrittsalter arbeiten: „Wir würden es gut finden, wenn es für viele Leute die Ende 50, Anfang 60 sind, einfacher würde, berufstätig zu sein“, sagte er. „Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können. Das fällt vielen heute schwer“, hatte der Kanzler auch der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung „Ouest-France“ gesagt. Um die Frauenarbeitsquote zu erhöhen, müsse man das Ganztagsangebot in Krippen, Kitas und Schulen ausbauen.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) begrüßte die Äußerungen. „Dass die Regierung im Kampf gegen den Fachkräftemangel kreativ werden muss, verstehen wir“, sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der Funke-Mediengruppe. „Es ist darum auch richtig, mehr zu tun, damit Ältere länger arbeiten können, etwa durch Umschulungen oder bessere Arbeitsbedingungen.“

