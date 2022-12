Rentenversicherungsnummer Wo die Versicherungsnummer steht und was Sie dazu wissen müssen

Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist für jeden Bundesbürger individuell und einmalig. Erfahren Sie, wo die RVNR steht, wie sie sich zusammensetzt und was die Zahlenkombination bedeutet.

Düsseldorf Hinter der Rentenversicherungsnummer (RVNR) steckt ein System – was jedoch nicht gleich ersichtlich ist. Doch ein genauer Blick zeigt, dass sich die RVNR einheitlich und eigentlich für jeden nachvollziehbar zusammensetzt.

Sie fragen sich vielleicht: Wofür stehen die einzelnen Stellen der Rentenversicherungsnummer? Wo finde ich die Rentenversicherungsnummer? Die Antworten, sowie alle wichtigen Informationen über den Aufbau, den Zweck und die Besonderheiten der RVNR und woher Sie die Rentenversicherungsnummer 2022 bekommen, lesen Sie hier.

Die Rentenversicherungsnummer herausfinden – Überblick

Wo finde ich meine Rentenversicherungsnummer?

Die Rentenversicherungsnummer ist bei der Deutschen Rentenversicherung hinterlegt. Die Behörde erreichen Sie direkt per E-Mail. Doch Ihre Rentenversicherungsnummer erhalten Sie aus Sicherheitsgründen nicht sofort. Die Nummer wird Ihnen daher auf dem Postweg zugesandt. Melden Sie sich unter Servicetelefonnummer 0800-1000 4800 der Rentenversicherung. Die Servicenummer ist kostenfrei – auch hier erhalten Sie die Rentenversicherungsnummer nach Meldung aus Sicherheitsgründen nur per Post. Sie können auch bei ihrer Krankenkasse anfragen. Dazu müssen Sie sich mit dem Personalausweis in einer Filiale der Krankenkasse ausweisen. Die Mitarbeiter helfen Ihnen dann dabei, die Rentenversicherungsnummer herauszufinden.

Alternative – so finden Sie die Rentenversicherungsnummer direkt

Sie finden die Rentenversicherungsnummer im Sozialversicherungsausweis. Die RVNR besteht aus elf Ziffern und einem Buchstaben. Sie enthält unter anderem das Geburtsdatum des oder der Versicherten. Die Nummer ändert sich ein Leben lang nicht und bescheinigt die Zugehörigkeit zur Rentenversicherung.

Definition der Rentenversicherungsnummer

Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein Identifikationskennzeichen versicherter Personen in der gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die zwölftstellige RVNR setzt sich aus Buchstaben und Ziffern zusammen.

Die Rentenversicherungsnummer ist nach § 18h SGB IV im Sozialversicherungsausweis enthalten.

Die Rentenversicherungsnummer im Überblick – alles Wichtige zur RVNR auf einen Blick

Die Rentenversicherungsnummer, oder kurz RVNR, besteht immer aus einem Buchstaben und elf darauffolgenden Ziffern.

Des Weiteren gilt die Rentenversicherungsnummer das ganze Leben lang und bescheinigt die Zugehörigkeit zur Rentenversicherung – die RVNR wird jeder natürlichen Person bei der Geburt zugeteilt.

Die Rentenversicherungsnummer ist sowohl im Sozialversicherungsausweis als auch in der Renteninformation zu finden – dort finden Sie die Nummer.

Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist nach einem einheitlichen Prinzip aufgebaut. So ist beispielsweise das eigene Geburtsdatum Teil der Zahlenkombination, aus der sich die Rentenversicherungsnummer zusammensetzt.

Im Normalfall – sofern nicht aktiv eine Änderung der RVNR beantragt wird – bleibt die Rentenversicherungsnummer ein Leben lang gleich.

In Deutschland existiert im ureigentlichen Sinne keine Sozialversicherungsnummer, die für alle Sozialversicherungssysteme gleich wäre. Das ist ein häufiges Missverständnis, das auf US-amerikanischen Filmen und Serien beruht. Denn in den USA haben viele Menschen keinen Personalausweis oder Reisepass. Dort gilt die Sozialversicherungsnummer als Voraussetzung für die Steuererklärung. Der Führerschein wird in den meisten Fällen als Ausweisdokument akzeptiert.

Wofür benötigt man die Rentenversicherungsnummer?

Mit der Rentenversicherungsnummer können Ämter eine Person identifizieren und einordnen. Die Versicherungsnummer erfüllt demnach den Zweck eines Aktenzeichens. Durch diese Identifikation lassen sich Rückschlüsse auf unterschiedliche Merkmale des Versicherten – beispielweise über seinen Versicherungsverlauf – ziehen.

Wo steht die Rentenversicherungsnummer?

Die RVNR wird seit 2005 jeder natürlichen Person von Amts wegen bei der Geburt gemeinsam mit der Krankenversichertennummer und der Steueridentifikationsnummer zugeteilt. Hier ist zu beachten, dass der Sozialversicherungsausweis erst bei erstmaliger Erwerbstätigkeit erstellt wird – und nicht wie die Rentenversicherungsnummer schon bei der Geburt vergeben wird.

Seit wann gibt es die Rentenversicherungsnummer?

Die Rentenversicherungsnummer ist nach dem zweiten Weltkrieg während der Reformen des Sozialversicherungssystems im Jahr 1957 eingeführt worden. In ihrer heutigen gültigen Form besteht die RVNR seit 1992. Im selben Jahr ist die Rentenversicherungsnummer im Sozialgesetzbuch eingepflegt worden.

Wie ist die Rentenversicherungsnummer aufgebaut?

Die Nummer besteht immer aus insgesamt zwölf Stellen – ein Buchstabe und elf darauffolgende Ziffern. Jede Rentenversicherungsnummer folgt demselben Prinzip.

Die ersten beiden Ziffern der Versicherungsnummer geben die Bereichsnummer des Rentenversicherungsträgers an, der zum Zeitpunkt der Nummernvergabe zuständig war. Die darauffolgenden sechs Ziffern ergeben sich aus dem Geburtsdatum des oder der jeweiligen Versicherten. An der neunten Stelle steht immer der Anfangsbuchstabe des Geburtsnamens des Versicherten.

An Stelle zehn und elf der Rentenversicherungsnummer steht die Seriennummer, die das Geschlecht der versicherten Person anzeigt – die Zahlen 00 bis 49 geben Auskunft über einen männlichen Versicherten, die Zahlen 50 bis 99 stehen für eine weibliche

Versicherte oder einen Versicherten mit einem unbestimmten Geschlecht.

Die zwölfte Stelle der Rentenversicherungsnummer ist lediglich eine individuelle Prüfziffer. Der Aufbau der Rentenversicherungsnummer ist in § 147 SGB VI geregelt. Die Einzelheiten der Nummer sind in § 2 der „Verordnung über die Versicherungsnummer, die Kontoführung und den Versicherungsverlauf in der gesetzlichen Rentenversicherung“ geregelt.

Tabelle – Die Bedetungen der einzelnen Stellen der Rentenversicherungsnummer

Stelle in der RVNR Bedeutung Beispiel 1-2 Nummer des Rentenversicherungsträgers 04 3-4 Geburtstag des Versicherten 26 5-6 Geburtsmonat des Versicherten 08 7-8 Geburtsjahr des Versicherten 87 9 Anfangsbuchstabe Geburtsname M 10-11 Seriennummer 00-49 = männlich 50-99 = weiblich oder unbestimmtes Geschlecht 08 12 Prüfziffer 0





Tabelle – Die Bereichsnummern der einzelnen Rentenversicherungsträger

Bereichsnummer Rentenversicherungsträger 02 Deutsche Rentenversicherung Nord (Mecklenburg-Vorpommern) 03 Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (Thüringen) 04 Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg (Brandenburg) 08 Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (Sachsen-Anhalt) 09 Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland (Sachsen) 10 Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover (Hannover) 11 Deutsche Rentenversicherung Westfalen 12 Deutsche Rentenversicherung Hessen 13 Deutsche Rentenversicherung Rheinland (Rheinprovinz) 14 Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd (Oberbayern) 15 Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd (Niederbayern-Oberpfalz) 16 Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz 17 Deutsche Rentenversicherung Saarland 18 Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (Ober- und Mittelfranken) 19 Deutsche Rentenversicherung Nord (Hamburg) 20 Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (Unterfranken) 21 Deutsche Rentenversicherung Schwaben 23 Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (Württemberg) 24 Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (Baden) 25 Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg (Berlin) 26 Deutsche Rentenversicherung Nord (Schleswig-Holstein) 28 Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen 29 Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover (Braunschweig) 38 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Wirtschaftsbereich Bahn) 39 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Wirtschaftsbereich Seefahrt) 40 Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen 42-79 Deutsche Rentenversicherung Bund (Die Bereichsnummern entsprechen den Bereichsnummern des Gebietes des Regionalträgers plus 40) 80 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Westfalen und Schleswig-Holstein) 81 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Hessen und Rheinprovinz) 82 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland) 89 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen)





Was sind Besonderheiten der Rentenversicherungsnummer?

Sollte der Familienname eines Versicherten mit einem Umlaut beginnen, wird dieser in der Ziffernkombination der RVNR aufgelöst. Fremdsprachige Sonderzeichen werden durch vergleichbare Buchstaben ersetzt – Kleinschreibung wird in Großschreibung umgewandelt.

Kann die Rentenversicherungsnummer geändert werden?

Die Rentenversicherungsnummer wird grundsätzlich bei der Geburt vergeben und gilt demnach in dieser Form ein Leben lang. In Ausnahmefällen kann die Rentenversicherungsnummer allerdings geändert beziehungsweise in neuer Form vergeben werden.

Eine solche Änderung der Versicherungsnummer ist beispielsweise dann möglich, sollte das Geburtsdatum falsch angegeben sein oder aber eine Personenstandsänderung nach dem Transsexuellengesetz stattgefunden haben.

Auch im Falle einer doppelten Vergabe der RVNR durch die Behörde ist eine Änderung der Rentenversicherungsnummer möglich. In diesem seltenen Fall wird die verwendete Nummer aus dem Register genommen und der Betroffene erhält eine neue RVNR.

Wo kann man die Rentenversicherungsnummer beantragen?

Die Rentenversicherungsnummer kann bei der jeweils zuständigen Rentenkasse beantragt werden. Eine Beantragung der Rentenversicherungsnummer ist im Normalfalls allerdings nicht notwendig, da diese automatisch zugeschickt wird, sobald erstmals auf Lohnsteuerkarte gearbeitet wird.

Bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wird dem jeweiligen Arbeitnehmer sein Sozialversicherungsausweis zugesendet, auf dem auch die Rentenversicherungsnummer eingetragen ist. Wurde die Erwerbstätigkeit bereits angetreten, die RVNR allerdings noch nicht versendet, kann die Versicherungsnummer auch bei der zuständigen Rentenversicherungsbehörde eingeholt werden.

Ist eine Änderung der Rentenversicherungsnummer durch einen Umzug möglich?

Nein, eine Änderung des Wohnortes ist kein Grund für eine Änderung beziehungsweise Neuvergabe der Versicherungsnummer. Denn die ersten beiden Ziffern der Rentenversicherungsnummer beziehen sich nicht auf den Wohnort des Versicherten, sondern auf den jeweiligen Rentenversicherungsträger.

Wann braucht man die Rentenversicherungsnummer?

Der Arbeitgeber muss bei der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung die RVNR des Arbeitnehmers angeben, weil er sie für die Anmeldung bei den Trägern der Sozialversicherung benötigt. Darüber hinaus ist die Rentenversicherungsnummer auch bei anderen Vorgängen in Zusammenhang mit der Sozialversicherung notwendig. Demnach wird sie verlangt, wenn sich ein Arbeitnehmer arbeitslos melden muss.

Aber auch bei der Beantragung von Altersteilzeit, der Erwerbsminderungsrente oder der Hinterbliebenenrente bedarf es der Angabe der RVNR. Die Rentenversicherungsnummer gehört – mit der Krankenversichertennummer und der Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) – zu den wichtigsten Identifikationsnummern eines deutschen Staatsbürgers.

Was ist der Unterschied zwischen der Rentenversicherungsnummer und der Krankenversicherungsnummer?

Vor 1989 wurde die Rentenversicherungsnummer auch von den Krankenkassen genutzt. Dies wurde 1989 geändert. Die Krankenkassen nutzen seitdem die zehnstellige Krankenversichertennummer, die allerdings auf Basis der Rentenversicherungsnummer erstellt wird. Bei der Erstellung der Krankenversichertennummer wird jedoch auf eine möglichst hohe Komplexität geachtet, sodass durch die Nummer keine Rückschlüsse auf die RVNR – und somit auf vertrauliche und persönliche Daten – gezogen werden können.

Rentenversicherungsnummer gleich Sozialversicherungsnummer?

In Deutschland existiert im ureigentlichen Sinne keine Sozialversicherungsnummer, die für alle Sozialversicherungssysteme gleich wäre. Dieser Umstand bringt auf der einen Seite zwar den Vorteil mit sich, dass Versicherte eine gewisse Anonymität bewahren können, auf der anderen Seite können die unterschiedlichen Versicherungsnummern aber Verwirrung stiften.

So wird beispielsweise zwischen Krankenversicherungsnummer und Rentenversicherungsnummer unterschieden – und eben nicht auf eine einheitliche Sozialversicherungsnummer zurückgegriffen. Die Rentenversicherungsnummer wird oftmals zur einheitlichen Identifikation eingesetzt. Die Nummer ist demnach in ihrer Bedeutung als ein Synonym zur Sozialversicherungsnummer anzusehen.

