Robert Habeck Energieministerium im Stresstest: Habeck beklagt hohe Arbeitslast und ausgebrannte Mitarbeiter

Der Bundeswirtschaftsminister will seine Mitarbeiter vor zu großer psychischer Belastung in der Energiekrise schützen.

Berlin Ende vergangener Woche versandte das Bundeswirtschaftsministerium ungefragt eine 13 Seiten lange Übersicht über Gesetze und Verordnungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums: Diese waren im Zeitraum von Januar bis Mitte September 2022 im Bundeskabinett verabschiedet worden.

Die Aufstellung umfasst 21 Gesetze sowie 26 untergesetzliche Verordnungen und Anordnungen. Davon seien „allein 15 Gesetze und zehn Verordnungen beziehungsweise untergesetzliche Maßnahmen“ dem Energiebereich zuzuordnen. Die Botschaft ist leicht herauszulesen: Seht her, wir arbeiten unter Volldampf, produzieren Gesetze wie am Fließband.

Tatsächlich steht das Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Zentrum der Energieversorgungskrise: Drohende Knappheiten, explodierende Preise und wankende Gasimporteure bestimmen das Handeln. Es komme ihm vor, also würde man permanent sieben Bälle gleichzeitig in der Luft halten müssen, sagt ein Beamter.

Dass die seit Monaten währende Ausnahmesituation die Beamtinnen und Beamten des Ministeriums auf eine Probe stellt, bleibt auch Habeck und seinem Führungsteam nicht verborgen. Am Donnerstag vergangener Woche brachte er das Problem beim Klimakongress des BDI auf den Punkt: „Die Leute werden krank. Die haben Burn-out, die kriegen Tinnitus. Die können nicht mehr“, sagte Habeck.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

>> Lesen Sie hier: Die Ampel hat sich in ihrem Irrgarten zur Gasumlage komplett verlaufen

Hektische Rettungsaktionen und reparaturbedürftige Gesetze

Es seien immer die gleichen Leute, die die Gesetze machten, weil das Haus so aufgebaut sei. Es könne nicht das Tourismusreferat das Strommarktdesign machen.

Habeck stellt sich vor seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, er sendet das Signal aus, dass in diesen Zeiten hektischer Rettungsaktionen, schwieriger Verstaatlichungen und komplexer Abstimmungsprozesse auch mal etwas schiefgehen kann und gerade verabschiedete Gesetze schon wieder einer Reparatur bedürfen. Weil sie handwerklich nicht perfekt gemacht sind. Oder manchmal auch weil sich die Ereignisse überschlagen.

Doch wie kommt Habecks Einsatz für die eigenen Leute im Ministerium an? Anders als erwartet ist das Echo nicht durchgehend positiv. So mancher fragt sich, ob es nicht der Minister und seine Truppe selbst seien, die überfordert seien.

In schwierigen Zeiten arbeiteten viele Menschen an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit – das bewege sich immer zwischen großer Motivation und zermürbender Belastung, sagt ein Ministerialer, der nicht genannt werden will.

Der eigentlich „schlimme Punkt“ sei folgender: In der Bundesverwaltung hätten immer alle in Krisensituationen nah an der Belastungsgrenze gearbeitet. Das habe für die Leute im Bundesfinanzministerium in der Finanzkrise gegolten, für das Innenressort in der Flüchtlingskrise und für nahezu alle Ressorts unter Corona.

„Die Energiekrise ist nicht die erste Krise, aber Robert Habeck ist zum ersten Mal in Regierungsverantwortung im Bund. Aus der Oppositionsrolle sei es immer einfach zu konstatieren, dass nicht genug passiere, aber kaum sei Habeck selber in Verantwortung, verweise er auf die Überlastungssituation.

„Die ist nicht anders als in anderen Krisen. Wer Kanzler werden will, muss das steuern und administrieren können“, sagt der Ministeriale weiter.

Umstrukturierung im Wirtschaftsministerium soll Abhilfe schaffen

Organisatorisch geht Habeck dagegen an. Einen Tag nach seinem Auftritt beim BDI gab sein Ministerium eine Umstrukturierung bekannt: Es wird eine neue Abteilung für Energiesicherheit und Wirtschaftsstabilisierung eingerichtet. Damit sollten neue Synergien geschaffen und Aufgaben stärker konzentriert werden, sagte eine Ministeriumssprecherin.

In der Bekämpfung der Energie- und Wirtschaftskrise solle die „Schlagkraft“ hochgehalten und gestärkt werden.

Die neue Abteilung soll Philipp Steinberg leiten, der bisher die Abteilung I Wirtschaftspolitik führt. Steinberg war in dieser Funktion auch bereits zuständig für Stabilisierungsmaßnahmen von Unternehmen wie Uniper oder Lufthansa; er ist somit geübt in komplexen Rettungsaktionen mit hohen Milliardeneinsätzen.

Eine neue Abteilungsleitungsstelle ist nach Angaben des Hauses nicht nötig, da zwei Abteilungen zusammengelegt worden seien. Ob sich die Belastungssituation mit der neuen Struktur besser bewältigen lässt, bleibt abzuwarten.

Mehr: Rivalen im Kabinett: Warum der Streit zwischen Habeck und Lindner eskaliert