Robert-Koch-Institut Lothar Wieler legt Amt als RKI-Präsident nieder

Der Wechsel an der Spitze des Robert Koch Instituts erfolgt zum 1. April. Wieler will sich mehr der Forschung und Lehre widmen.

Der RKI-Präsident will sein Amt zum 1. April niederlegen. (Foto: IMAGO/Future Image) Lothar Wieler

Berlin Nach fast acht Jahren an der Spitze des Robert Koch Instituts (RKI) hat Präsident Lothar Wieler sich dafür entschieden, sein Amt niederzulegen. Er verlasse das RKI auf eigenen Wunsch zum 1. April, teilten das Bundesgesundheitsministerium und das RKI am Mittwoch gemeinsam mit.

Der Schritt sei einvernehmlich mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erfolgt. Wieler ist seit März 2015 RKI-Chef. In der Corona-Pandemie hat er eine härtere Haltung in der Debatte um Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung vertreten, was ihm von einigen Seiten auch Kritik einbrachte, darunter von der FDP.

