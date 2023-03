Rohstoffpreise EU-Kommission sieht Inflationsgefahr noch nicht gebannt

Die Erholung in China könnte die globalen Rohstoffpreise nach oben treiben. Die EU-Kommission sieht Inflationsrisiken deshalb auch für Europa.

Der EU-Kommissar sieht die Inflationsgefahren nach der Aufhebung des Corona-Lockdowns in China noch nicht gebannt. (Foto: Bloomberg) Paolo Gentiloni

Brüssel Die jüngsten Inflationsdaten haben in Europa Erleichterung ausgelöst: Aufgrund der fallenden Energiepreise ging die Teuerungsrate in mehreren großen EU-Ländern stark zurück. Im Euro-Raum insgesamt betrug sie im März 6,9 Prozent – nach 8,5 Prozent im Februar, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag bekanntgab.

Die EU-Kommission will jedoch noch keine Entwarnung geben. Die Öffnung Chinas nach dem langen Covid-Lockdown birgt aus ihrer Sicht neue Inflationsgefahren für Europa.

Die Rohstoffmärkte könnten durch einen Wirtschaftsaufschwung in China wieder unter Druck geraten, einschließlich des wichtigen Markts für Flüssiggas (LNG), schreibt EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in einer Antwort auf eine Anfrage des FDP-Europaabgeordneten Moritz Körner. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor.

„Auch der Inflationsdruck in der EU könnte steigen“, fährt Gentiloni fort. Seit Dezember 2022 seien zwar die Energiepreise stark zurückgegangen, und die Terminkontraktpreise deuteten bislang nicht auf neuerlich angespannte Marktbedingungen hin.