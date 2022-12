 RS-Virus: Kinderkliniken schlagen Alarm aufgrund dramatischer Zustände

Eine Umfrage verdeutlicht die teils dramatischen Zustände in Kinderkliniken. Die von Gesundheitsminister Lauterbach geplanten Hilfen könnten verpuffen.

Laut einer aktuellen Umfrage gibt es deutschlandweit nicht genug Kinderkrankenpfleger. (Foto: dpa) Zu wenig Personal in Kinderkliniken

Berlin Zu wenige Pflegerinnen und Pfleger, eine akute Welle der Atemwegserkrankung RSV: Deutsche Intensiv- und Notfallmediziner beklagen einen dramatischen Bettenmangel in Kinderkliniken.

„Die Situation ist so prekär, dass Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können“, sagte der Leitende Oberarzt der Kinderintensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover, Michael Sasse, am Donnerstag in Hamburg. Eine Umfrage der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zeigt, wie angespannt die Lage in der Pädiatrie ist.