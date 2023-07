RTL/ntv-Trendbarometer Umfrage: Drei Viertel der Menschen unzufrieden mit Bundesregierung

Selbst ein Großteil der Anhänger der Regierungsparteien ist laut einer Befragung nicht zufrieden. Mit Blick auf das gestoppte Heizungsgesetz findet die Mehrheit, dass die Ampel chaotisch regiere.

Wegen des Heizungsgesetzes steht die Ampel-Regierung in der Kritik. (Foto: dpa) Christian Lindner (links), Robert Habeck (Mitte) und Olaf Scholz im Bundestag

Berlin Einer aktuellen Umfrage zufolge sind gut drei Viertel der Menschen in Deutschland unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. 77 Prozent der Befragten gaben an, dass sie weniger oder gar nicht zufrieden sind – im Februar 2022 lag der Anteil noch bei 64 Prozent. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer hervor.

Auch unter den Anhängern der drei Regierungsparteien (SPD: 52 Prozent; Grünen: 55 und FDP: 71 Prozent) teilte jeweils eine Mehrheit diese Einschätzung. Nur insgesamt 22 Prozent aller Befragten zeigten sich zufrieden mit der Arbeit der Ampel-Koalition.

Angesprochen auf den Stopp des „Heizungsgesetzes“ durch das Bundesverfassungsgericht gab eine Mehrheit an, dass die Regierung aus ihrer Sicht chaotisch regiere. 61 Prozent der Umfrageteilnehmer unterstützten die Einschätzung, dass der Eingriff des Gerichts zeige, dass die Ampel-Koalition unprofessionell und chaotisch regiere. 35 Prozent halten demnach diese Bewertung für übertrieben.