Rüstung Berlin behindert EU-Rüstungspläne

Die EU-Staaten wollen in Zukunft mehr Waffensysteme gemeinsam entwickeln. Doch die Industrie fürchtet, dass eine Gesetzesinitiative des Bundeswirtschaftsministeriums einer engeren Kooperation im Wege steht.

Berlin, Brüssel Die gemeinsame Verteidigungspolitik der Europäischen Union bestand bisher vorwiegend aus Forderungen und Absichtserklärungen. Dabei kann es nicht bleiben, das haben die EU-Staaten in den vergangenen Wochen erkannt.

Russlands Eroberungskrieg in der Ukraine und die Unsicherheit darüber, wie lange die USA ihre Rolle als Schutzmacht Europas noch ausfüllen, zwingen die Europäer zum Handeln. Doch in der Wirtschaft wächst die Sorge, dass die Bundesregierung mit einem Gesetzesprojekt die europäischen Anstrengungen behindert.

Als Reaktion auf die russische Aggression haben die Mitgliedstaaten der EU zusätzliche Verteidigungsausgaben in Höhe von 200 Milliarden Euro für die nächsten Jahre beschlossen. Die Hälfte davon entfällt auf Deutschland, aber auch in Osteuropa ist der Investitionsbedarf hoch. Die Waffenlieferungen an die Ukraine haben erhebliche Lücken geschlagen, die aufgefüllt werden müssen. Die Auf- und Nachrüstung war am Dienstag daher eines der zentralen Themen beim EU-Gipfel in Brüssel.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen