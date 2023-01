Rüstung Bundeswehr und Lambrecht wollen am Schützenpanzer Puma festhalten

Trotz der jüngsten Pannenserie soll der Schützenpanzer Puma eine Zukunft bei der Truppe haben, sagt die Verteidigungsministerin. Zurückhaltend ist sie bei Leopard-Lieferungen an die Ukraine.

„Wir brauchen ein verlässliches System.“ (Foto: IMAGO/Björn Trotzki) Bundesverteidigungsministerin Lambrecht auf einem Schützenpanzer Puma

Berlin Bundesregierung und Bundeswehr wollen trotz der jüngsten Pannenserie am Schützenpanzer Puma festhalten, aber gemeinsam mit der Industrie an Verbesserungen arbeiten. „Wir brauchen ein verlässliches System“, sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag nach einem Treffen mit Generalinspekteur Eberhard Zorn und den Chefs der Herstellerfirmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW). „Der Puma hat eine klare Zukunft bei uns in der Bundeswehr“, betonte Zorn.

Ende vergangenen Jahres waren bei einer mehrwöchigen Übung einer Kompanie des Panzergrenadierbataillons 112 im Schießübungszentrum des Heeres in Munster alle 18 eingesetzten Puma ausgefallen. Die Fahrzeuge waren für die schnelle Eingreiftruppe der Nato (VJTF) vorgesehen, bei der Deutschland in diesem Jahr die multinationalen Landstreitkräfte anführt.