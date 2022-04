Rüstung Generalinspekteur: Deutschland erwägt Kauf von Raketenabwehr aus USA oder Israel

Deutschland habe weder Zeit noch Geld, um ein eigenes Abwehrsystem zu entwickeln. Das geplante Sondervermögen solle vollständig in die Ausrüstung der Bundeswehr fließen.

Berlin Deutschland erwägt nach den Worten des Generalinspekteurs der Bundeswehr Eberhard Zorn den Kauf eines Raketenabwehrsystems aus den USA oder Israel. Dabei gehe es um den Schutz vor russischen Raketen, die etwa in Kaliningrad stünden, sagte er der „Welt am Sonntag“. „Sie können fast alle Ziele in Westeuropa erreichen und es fehlt ein Abwehrschirm. Die Israelis und die Amerikaner verfügen über die entsprechenden Systeme.“

Man müsse nun die Fragen beantworten, welches System man bevorzuge und ob man es schaffe, ein Gesamtsystem in der Nato aufzubauen. Eines sei aber klar: „Wir haben weder die Zeit noch das Geld, dieses Systeme selbst zu entwickeln. Denn die Raketenbedrohung ist bereits vorhanden und bekannt.“

In der Ukraine fürchtet Zorn einen zunehmenden Guerillakrieg, sollten die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine nicht zu einem Waffenstillstand führen. „Der könnte für die Zivilbevölkerung extrem brutal und blutig werden, wie wir es in Mariupol schon sehen.“

Zorn, geht davon aus, dass das von der Bundesregierung geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro vollständig in die Ausrüstung der Bundeswehr fließt. „Für mich ist klar: Dieses Sondervermögen dient ausschließlich der Ausstattung der Bundeswehr. Es ist weder gedacht für irgendwelche Zulagen beim Personal noch für die Umsetzung eines erweiterten Sicherheitsbegriffs. Für die Wehrhaftigkeit Deutschlands ist es sehr gut, dass nun endlich Planungssicherheit herrschen wird", sagte Zorn.

Die Bundeswehr brauche wieder eine sogenannte Kaltstartfähigkeit, also schnell einsetzbare Großverbände. Die erste Division solle 2025 bereitstehen, zwei Jahre früher als bislang geplant. „Wir gehen davon aus, dass wir 2025 eine Division mit etwa 15.000 Frauen und Männern vollständig modernisiert der Nato zur Verfügung stellen können – ausgebildet, ausgerüstet und somit voll einsatzbereit", sagte Zorn. Dies hatte bereits Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) angekündigt. Es gebe noch keine fertige Liste der Rüstungsgüter, die gekauft werden sollten, sagte der General. Er habe Kanzler Olaf Scholz (SPD) in der vorigen Woche Systemzusammenhänge erklärt: „Warum brauchen wir was? Aufgrund welcher Bedrohungsanalyse?" Diesen Kontext brauche das Kanzleramt, um das politisch einordnen zu können. Erst nach dieser Gesamtschau komme man zu den einzelnen Projekten, bei denen auch die Schwerpunkte aus dem Koalitionsvertrag beachtet würden. Mehr: Ausbau des Zivilschutzes: Wie sich Deutschland vor Krieg und Katastrophen schützen will