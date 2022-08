Rüstungsindustrie Deutschland exportiert kaum noch Waffen an nicht-befreundete Staaten

Berlin Deutschland exportiert deutlich weniger Waffen an nicht-befreundete Länder. 1,2 Milliarden Euro der bislang in diesem Jahr von der Regierung freigegeben Rüstungslieferungen gingen an Länder, die keine EU- oder Nato-Partner sind. Das sind 24 Prozent der Exporte insgesamt.

Im Jahr 2021, in dem bis Dezember noch die alte Regierungskoalition aus SPD und Union die die Exportfreigaben verantwortete, lag der Wert noch bei 63 Prozent. Das geht aus dem Rüstungsexportbericht hervor, den die Bundesregierung am Mittwoch beschlossen hat.

Zudem ging mehr als die Hälfte der Lieferungen, die nicht für direkte Partnerstaaten bestimmt waren, an die Ukraine. Waffen im Wert von fast 700 Millionen Euro lieferte Deutschland an den von Russland überfallenen Staat.

Die Rüstungsexporte insgesamt sind hingegen gestiegen. Bislang lieferte die deutsche Rüstungsindustrie 2022 Waffen im Wert von 5,1 Milliarden Euro ans Ausland. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum erst 2,9 Milliarden Euro. Allerdings stieg der Wert, insbesondere aufgrund einer Großlieferung nach Ägypten, für das Gesamtjahr noch auf 9,3 Milliarden Euro.

Die Zahlen zeigen eindeutig den neuen Kurs der Bundesregierung und insbesondere des federführenden, grün-geführten Wirtschaftsministeriums beim Thema Rüstungsexporte. Russlands Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass die eigene militärische Aufrüstung wieder vorangetrieben wird. 100 Milliarden Euro will Deutschland in die eigene Verteidigungsfähigkeit investieren. Die Ukraine wird mit Waffen unterstützt, mit direkten Lieferungen und Exporten an EU-Partner, die dann wiederum Kiew unterstützen.

Neues Gesetz im Wirtschaftsministerium in Arbeit

Gleichzeitig versucht die Regierung bei ihrem Kurs zu bleiben, insgesamt eine restriktivere Politik bei Rüstungsexporten einzuschlagen. Das hatte sie noch vor dem Krieg in den Koalitionsvertrag geschrieben und ein eigenes Gesetz zu dem Thema angekündigt. In diesem „Rüstungsexportkontrollgesetz“, dessen Entwurf das Wirtschaftsministerium in Kürze vorlegen will, sollen die Regeln für Waffenlieferungen verankert werden.

Russlands Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass die eigene militärische Aufrüstung wieder vorangetrieben wird.

Die Entscheidungen für Exportgenehmigungen basieren auf verschiedenen Kriterien, die bislang an unterschiedlichen Stellen festgeschrieben sind oder überhaupt nicht klar definiert sind. Außerdem gibt es sowohl Kriterien auf der nationalen als auch auf der EU-Ebene. Das will die Regierung nun allesamt in ein eigenes Gesetz bringen. Das soll die Kontrollmöglichkeiten stärken und mehr Transparenz bringen.

Und Berlin will seine Linie auch auf die EU ausweiten. Die Bundesregierung setzt sich für eine EU-Rüstungsexportverordnung ein, die verbindlichere Regeln für die Kontrolle von Waffenlieferungen schaffen soll.

Der Plan ist ein klarer Kurswechsel zur Politik der alten Regierungskoalition aus Union und SPD. Die Große Koalition hatte mehrere umstrittene Rüstungsdeals freigegeben und sich damit immer wieder Kritik eingehandelt, insbesondere mit einer Lieferung nach Ägypten.

Die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem damaligen Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) genehmigte kurz vor der Amtsübergabe am 8. Dezember noch den Verkauf von drei Kriegsschiffen und 16 Luftabwehrsystemen an das nordafrikanische Land.

Alte Regierung genehmigte auf letzten Metern noch großen Deal

Ägypten wurde so zur Nummer eins unter den Empfängerländern deutscher Rüstungsgüter, obwohl das Land wegen Menschenrechtsverletzungen und seiner Verwicklung in die Konflikte im Jemen und in Libyen in der Kritik steht.

Ägypten steht wegen Menschenrechtsverletzungen und seiner Verwicklung in die Konflikte im Jemen und in Libyen in der Kritik.

Das hatte auch die neue Ampel-Regierung umgehend kritisiert und seinen Kurswechsel verkündet, der aus Sicht von Michael Brzoska vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg durchaus aufgehen könnte. Eigene Aufrüstung und eine restriktivere Exportpolitik könnten zusammenpassen.

„In der hitzigen, von Spekulationen und Verdächtigungen geprägten Diskussion über Waffenexporte an die Ukraine entstand häufig der falsche Eindruck, dass mit der Lieferung an einen Kriegsbeteiligten ein grundsätzlicher Wandel der deutschen Rüstungsexportpolitik verbunden sei“, sagt er.

Vielmehr zeige der Ukrainekrieg erst recht, wie vorsichtig man mit Waffenexporten umgehen müsse: „Autoritäre Regime mit Waffen zu versorgen, ist ein Spiel mit dem Feuer.“

