Russische Spionage Verfassungsschutz prüft Spionageverdacht im Wirtschaftsministerium

Berlin Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat zwei leitende Beamte des Bundeswirtschaftsministeriums im Visier, die womöglich für Russland spioniert haben. Das erfuhr das Handelsblatt aus Sicherheitskreisen. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ hat zuerst über den Fall berichtet.

Demnach arbeiten die beiden Beamten in einem besonders sensiblen Bereich, der sich mit der Energiepolitik der Bundesregierung befasst. Das Wirtschaftsministerium hatte den Fall an den Verfassungsschutz übergeben, nachdem hausintern der Verdacht gegen die Betroffenen aufgekommen war.

Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich zu dem Fall nicht äußern. Eine Sprecherin erklärte allerdings: „Allen sicherheitsrelevanten Hinweisen gehen wir immer in enger Abstimmung mit dem Bundesverfassungsschutz nach und setzen etwaige notwendige Schritte ebenfalls in Abstimmung mit dem Verfassungsschutz unverzüglich um.“

Das Ministerium stehe „seit Beginn der Legislaturperiode in einem engen Austausch mit dem Bundesverfassungsschutz“, da klar sei, dass sich die Arbeit des Ministeriums „in einem besonderen Fokus“ befinde. Das Bundesamt für Verfassungsschutz teilte mit, es äußere sich generell nicht zu derartigen Sachverhalten, unabhängig davon, ob diese zuträfen oder nicht.

Laut dem Bericht der „Zeit“ waren die Beamten aufgefallen, weil sie in Vorlagen zur Gas- und Energiepolitik eine auffallend russlandfreundliche Position vertreten hatten. Bei Themen wie der Lizensierung von Nord Stream 2, dem staatlichen Eingriff bei Gazprom Germania und der Rettung von Uniper hätten die Beamten zudem regelmäßig auf einer von der Bundesregierung abweichenden Meinung beharrt. Daraufhin schaltete die Hausleitung des Ministeriums den Verfassungsschutz ein, der für die Spionageabwehr zuständig ist.

Verfassungsschutz sieht „anhaltend hohe Gefährdung“ durch russische Spionage

Die Verfassungsschützer hätten die Lebensläufe der verdächtigen Ministerialbeamten überprüft und seien auf biografische Auffälligkeiten gestoßen, in einem Fall etwa einen Studienaufenthalt in Russland, heißt es in Berlin. Sie seien Reisebewegungen nachgegangen und hätten kontrolliert, ob Flüge ausschließlich dienstliche Hintergründe hatten oder ob es womöglich suspekte Abstecher gab.

Zudem hätten sie sich private Freundschaften und persönliche Beziehungen zu Russen angeschaut. Eindeutige Beweise, dass es sich tatsächlich um einen oder mehrere Spione handelt, hätten sich aber bislang nicht gefunden.

Der Verfassungsschutz hat in den vergangenen Monaten immer wieder auf die Gefahr russischer Spionage hingewiesen – zuletzt im im Verfassungsschutzbericht. Vor dem Hintergrund der bestehenden Wirtschafts- und Handelssanktionen der EU gegenüber der Russischen Föderation und der Konflikte im Osten Europas sei „eine Intensivierung der Aktivitäten russischer Nachrichtendienste anzunehmen“, heißt es in dem Bericht.

Die Geheimdienstler sehen eine „anhaltend hohe Gefährdung“ durch russische Spionage sowie durch Cyberangriffe auf deutsche Behördennetze, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Der Bundesrepublik entstünden dadurch „erhebliche außen- und sicherheitspolitische sowie wirtschaftliche Schäden“.

