Russland BND gerät wegen fehlender Informationen über Wagner-Aufstand unter Druck

US-Geheimdienste wussten offenbar vorzeitig von den Plänen für einen Aufstand der Wagner-Söldner in Russland, nicht aber der deutsche Auslandsgeheimdienst. Ampelpolitiker fordern Aufklärung.

Der Auslandsgeheimdienst informierte über den Wagner-Aufstand erst, als dieser bereits im Gange war. (Foto: AFP/Getty Images) BND-Zentrale in Berlin

Berlin Wegen möglicher Informationsdefizite zum Aufstand der Söldnertruppe Wagner in Russland gerät nun der deutsche Auslandsgeheimdienst BND unter Druck. Anlass sind Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der jetzt einräumte, dass der Bundesnachrichtendienst von den Absichten des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin überrascht worden war.

Die Dienste in Deutschland „haben das natürlich nicht vorher gewusst“, sagte Scholz am Mittwoch in der ARD-Sendung „Maischberger“. „Aber sie haben uns dann auch immer weiter berichtet, was zu beobachten ist.“

Der deutsche Auslandsnachrichtendienst teilte seine Erkenntnisse laut einem Bericht des „Spiegels“ mit den Ampelspitzen, als der Wagner-Vormarsch bereits im Gange war. Der Vorgang wiegt schwer, zumal die Früherkennung aus dem Ausland drohender Gefahren von internationaler Bedeutung eine der Kernaufgaben des BND ist.