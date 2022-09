Drei Landtagsabgeordnete der AfD fahren in von Russland besetzte Gebiete im Donbass. Botschafter Melnyk spricht von Unterstützung eines Vernichtungskriegs.

Einige AfD-Abgeordnete sollen in die besetzten Gebiete der Ostukraine gereist sein, in die Reisen aktuell nur in Begleitung des russischen Militärs möglich ist. (Foto: dpa) AfD Fahnen

Berlin Drei AfD-Landtagsabgeordnete reisen in dieser Woche in die von Russland besetzten Gebiete in der Ostukraine. Die Reise wird offenbar von Russland organisiert. „Angesichts verzerrter und parteiischer Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt wollen wir uns ein eigenes Bild von der Lage machen und die humanitäre Situation begutachten“, schrieb Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Vorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt und Landtagsabgeordneter, auf Twitter.

Der bisherige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, warf den AfD-Politikern vor, mit ihrer Reise in den Donbass den russischen „Vernichtungskrieg zu unterstützen“.

Tillschneiders Fraktionskollege Daniel Wald sprach von einer „harmlose(n) Delegationsreise nach Russland und in die Ostukraine“. Auch der nordrhein-westfälische AfD-Landtagsabgeordnete Christian Blex ist Teil der Reisegruppe.

