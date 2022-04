Saarland Anke Rehlinger zur Ministerpräsidentin gewählt

Die SPD-Politikerin hatte mir ihrer Partei Ende März die Landtagswahlen im Saarland gewonnen. Sie löst Tobias Hans (CDU) als Ministerpräsidentin ab.

Die Politikerin ist am Montag zur neuen Ministerpräsidentin des Saarlands gewählt worden. (Foto: dpa) Anke Rehlinger (SPD)

Saarbrücken Die SPD-Politikerin Anke Rehlinger ist neue Ministerpräsidentin des Saarlandes. Die bisherige saarländische Wirtschaftsministerin wurde am Montag im Saarbrücker Landtag im ersten Wahlgang zur Nachfolgerin von Tobias Hans (CDU) gewählt. Im Landtag stützt sich ihre Regierung auf die absolute Mehrheit der SPD. Am Dienstag soll das neue Kabinett vereidigt werden.

Das Saarland wird aktuell das einzige Bundesland mit einer Einparteienregierung sein. Bei der Landtagswahl am 27. März hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt. Sie wird erstmals seit 23 Jahren an der Saar wieder die Regierung führen. Die CDU des bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans hatte mit 28,5 Prozent verloren und geht nun in die Opposition.

