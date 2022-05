Schattenhaushalt Bundestag könnte noch diese Woche über Bundeswehr-Milliarden entscheiden

Die Ampelkoalition hat sich mit der Unionsfraktion darauf verständigt, das Grundgesetz zu ändern. So soll die Bundeswehr 100 Milliarden Euro erhalten.

Eine Panzerhaubitze 2000, ein Leopard-2-Kampfpanzer und ein Puma-Schützenpanzer (von links) bei einer Vorführung in Munster. (Foto: Reuters) Panzer der Bundeswehr

Berlin Der Bundestag könnte noch in dieser Woche beschließen, das Grundgesetz zu ändern und so einen 100 Milliarden Euro schweren Schattenhaushalt für die Bundeswehr einzurichten. „Es besteht der gemeinsame Wille, das Verfahren in dieser Woche abzuschließen“, sagte der Verhandlungsführer der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), dem Handelsblatt.

Die Ampelkoalition verfügt nicht über eine für die Grundgesetzänderung nötige Zweidrittelmehrheit und ist daher auf die Stimmen der Union angewiesen. Die Unionsfraktion werde mit großer Mehrheit für den Kompromiss stimmen, kündigte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Middelberg an. Die einstige Drohung von Fraktionschef Friedrich Merz (CDU), ablehnende Stimmen aus den Reihen der Regierungskoalition nicht auszugleichen, habe sich erübrigt.