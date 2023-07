 Schattenhaushalt: Wie die Ampelkoalition den Klimafonds ausnutzt

Die Ampelkoalition will immer mehr über den Klima- und Transformationsfonds finanzieren. Doch wie lange reicht das Geld in dem Schattenhaushalt noch aus?

Die Koalition hat den KTF zu einem ihrer wichtigsten Finanzquellen auserkoren. (Foto: dpa) Lindner, Habeck und Scholz

Berlin Kurz vor Ende der Verhandlungen zum Haushaltsentwurf 2024 tat sich für Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) ein kaum lösbares Problem auf. Die Ampelkoalition hatte der Bahn 45 Milliarden Euro für dringend notwendige Investitionen in Aussicht gestellt – doch im Bundeshaushalt war das Geld schon ohne diese Mammutsumme knapp.

Um aus ihrem finanziellen Dilemma zu kommen, griff die Bundesregierung zu einem Trick, den sie seit einigen Monaten immer öfter anwendet: Statt aus dem regulären Etat soll das Geld aus einem Schattenhaushalt namens Klima- und Transformationsfonds (KTF) fließen. Man prüfe, „ob und inwieweit der KTF einen Beitrag in Höhe von 15 Milliarden Euro in den kommenden zwei Jahren zur Deckung des Investitionsbedarfs leisten kann“, heißt es im Haushaltsentwurf, den das Kabinett am Mittwoch verabschiedet hat.