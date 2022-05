Schienenverkehr Bahn-Chaos: Ampel-Politiker erhöhen Druck auf Verkehrsminister Wissing

Berlin Frustrierte Bahn-Kunden, Stillstand auf den Güterstrecken, unpünktliche Züge: Angesichts des Chaos auf dem deutschen Schienennetz fordern Politiker der Ampelkoalition Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf zu handeln. „Die Engpässe im Netz müssen umgehend beseitigt werden“, forderte Dorothee Martin, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. „Die Beschleunigungskommission muss jetzt kommen und endlich ihre Arbeit aufnehmen“, sagte die künftige Aufsichtsrätin der Deutschen Bahn AG dem Handelsblatt.

Martin verwies auf den im November 2021 geschlossenen Koalitionsvertrag. Darin haben sich SPD, Grüne und FDP verabredet, eine „Beschleunigungskommission Schiene“ einzusetzen. Sie soll Maßnahmen identifizieren, mit denen die Netzgesellschaft DB Netz einfach und günstig mehr Leistung schaffen könnte. Dazu gehören etwa Weichen oder Ausweichgleise oder reaktivierte Gleise als Umleitung. Auch ein Programm „Schnelle Kapazitätserweiterung“ wollte die Koalition auflegen.

Inzwischen ist die Lage auf dem deutschen Schienennetz dramatisch. Industrieunternehmen üben scharfe Kritik an der Bahn als Verantwortliche für das Netz und müssen massenhaft Güter auf den Lkw verladen, um sie noch im Werksverkehr oder zu ihren Kunden transportieren zu können. Bahn-Chef Richard Lutz war bislang zu den Problemen nicht zu vernehmen. Auch Minister Wissing äußert sich bisher nicht.

Vor allem die Güterbahnen müssen bereits massenhaft Züge aus dem Netz nehmen, damit es nicht gänzlich kollabiert. Ursache sind neben Baustellen auch Störungen wegen des maroden Netzes, Unfälle oder Wettereinflüsse.

Bei der Bahn-Tochter DB Cargo ist von bis zu 35 Prozent der Züge die Rede. Konkurrenten des Staatskonzerns beklagen, bereits mehr als 50 Prozent ihrer Züge nicht mehr nutzen zu können und Kunden zu verlieren.

Auch an den Seehäfen ist der Bahnverkehr gestört

Die Situation belastet vor allem die deutsche Wirtschaft, wie sich exemplarisch an den Seehäfen zeigt. In Bremen wie in Hamburg wird bereits jeder zweite Container mit der Bahn transportiert, weit höher ist der Anteil etwa in der Automobilindustrie.

„Die Lage ist angespannt“, berichtet die bremische Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne). „Vielfältige Baustellen, aber auch immer wieder feststellbare, jeweils meist kurzzeitige Engpässe bei der Verfügbarkeit von Lokomotiven und Lokführern tragen dazu bei, dass geplante regelmäßige Umläufe von Bahnverkehren von und zu den Seehäfen immer wieder gestört werden“, sagte die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz dem Handelsblatt.

Wirtschaft, Kunden und Politiker fordern von Verkehrsminister Wissing bessere Perspektiven für den Schienenverkehr. (Foto: dpa) Dunkle Zeiten für die Bahn

„Die Leistungsfähigkeit der Bahn wird dadurch begrenzt und die theoretisch mögliche Verlässlichkeit infrage gestellt.“ Vor allem das Baustellenmanagement der Bahn-Tochter DB Netz steht massiv in der Kritik. Die Bahn plane ohne Rücksicht auf die Kunden, informiere gar nicht oder viel zu spät, heißt es immer wieder.

Senatorin Schaefer forderte wie zahlreiche Industrieunternehmen, die Kunden von Eisenbahnunternehmen sind, dass die DB Netz eine „offene, transparente und vor allem schnelle Kommunikation“ einführen müsse. Während andere Netzbetreiber in Europa ihre Kunden mehr als ein Jahr im Voraus über Baustellen und Streckensperrungen informieren, ist dies in Deutschland längst nicht der Fall.

Inzwischen nutzt die Binnenschifffahrt die Gelegenheit und wirbt für ihre Kapazitäten. Längs der großen Magistralen wie dem Rhein habe die Großindustrie Standorte und damit auch Ausweichmöglichkeiten. Das gelte für die Chemie-, Stahl- oder Mineralölindustrie. „Die Güterbinnenschifffahrt transportiert rund 200 Millionen Tonnen pro Jahr auf den Flüssen und Kanälen – und es sind noch Kapazitäten vorhanden“, sagte Jens Schwanen, Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt, dem Handelsblatt. „Bevor also Gütermengen, wie von BASF angekündigt, auf die Straße abwandern, sollten deren Logistikchefs doch noch einmal die Verlagerung auf das Wasser und die umweltschonende Binnenschifffahrt prüfen: Der Rhein fließt direkt an deren Werkstoren vorbei.“

Im Bundesverkehrsministerium hieß es, das Konzept für die Beschleunigungskommission liege bei Minister Wissing, dieser habe es samt Besetzung aber noch nicht freigegeben. Wie es mit dem Masterplan Schiene weitergeht, steht auch in den Sternen.

Kürzlich tagte der sogenannte Lenkungskreis unter Leitung des Schienenbeauftragten Michael Theurer (FDP), um über die in dem Plan bereits von der Vorgängerregierung mit der Branche verabredeten Investitionen ins Schienennetz zu beraten. „Herr Theurer hat im Lenkungskreis nicht von einer schnelleren Umsetzung des Masterplans Schiene gesprochen, sondern eher an einzelnen Punkten die Luft rausgelassen“, berichtet Peter Westenberger, Geschäftsführer vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE).

„So sprach er von der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen aus dem Deutschlandtakt-Konzept bis Mitte des Jahrhunderts oder legte ein ,Konzept‘ für die im Koalitionsvertrag fixierte Beschleunigungskommission Schiene vor, das inhaltlich wenig aussagekräftig war.“ Nachfragen habe er mit dem Hinweis auf den möglichen Start „im Juni“ beantwortet. Ursprünglich sollte die Kommission bereits im April starten. Eine Anfrage ließ der Schienenbeauftragte unbeantwortet.

Weiterhin unklar ist auch ein weiteres Vorhaben der Koalition: die Zukunft der Netzgesellschaft. Sie soll eigentlich mit der Bahn-Tochter Station und Services in einer Dienstleistungsgesellschaft zusammengeführt werden, die dem Gemeinwohl verpflichtet sein soll – und damit den Kunden der DB Netz, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen.

„Die Infrastruktursparte muss endlich unabhängiger innerhalb des DB Konzerns werden, damit sie stärker und gezielter an den Bedürfnissen aller Kunden ausgerichtet werden kann“, forderte FDP-Fraktionsvize Carina Konrad. „Nur so können Ausbau, Betrieb und Baustellenmanagement effektiv im Sinne des Gesamtsystems Schiene wahrgenommen werden“, sagte sie dem Handelsblatt und verwies auf den Koalitionsvertrag. „Eine solche Trennung ist auch klar im Sinne des Koalitionsvertrags.“

