Schienenwege Bund will mit Milliarden die Sanierung des Bahnnetzes fördern

7,5 Milliarden Euro soll die Bahn dafür erhalten, dass sie Strecken und Bahnhöfe saniert und modernisiert. Dazu ändert der Minister sogar ein Gesetz.

Die Bundesregierung und die Bahn hatten sich darauf geeinigt, besonders stark belastete Schienenstrecken grundlegend zu sanieren. (Foto: dpa) Baustelle

Berlin Der Bund will sich in Zukunft weit stärker als bisher an den Kosten für das Schienennetz beteiligen. Das geht aus einem Entwurf für die Reform des Schienenwegeausbaugesetzes hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Die „zusätzlichen Finanzierungsoptionen“ sollen dazu dienen, die sogenannten „Hochleistungskorridore“ auf dem Schienennetz grundlegend zu sanieren.

Dabei geht es um 4300 Kilometer Schienenwege, die besonders stark befahren sind. Alle Maßnahmen seien „vertraglich zwischen dem Bund und den Eisenbahnen des Bundes zu vereinbaren“, heißt es in dem Entwurf.

Laut Gesetzentwurf wird der Bund bis 2027 allein 7,5 Milliarden Euro der Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn AG bereitstellen, um etwa das bestehende Schienennetz instand zu halten, zu digitalisieren oder auch Bahnhöfe barrierefrei um- und auszubauen. Sie sollen aus den 45 Milliarden Euro für die Bahn fließen, auf die sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsausschuss verständigt hatten.