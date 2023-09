 Scholz mit Augenklappe: Bundeskanzler zeigt sich nach Jogging-Unfall

Olaf Scholz ist beim Joggen gestürzt und hat sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Jetzt meldet sich der Kanzler mit einem ungewöhnlichen Beitrag im Netz.

Die Verletzungen, die sich der Politiker in der vergangenen Woche beim Joggen zugezogen hat, seien nicht gravierend, heißt es vom Kanzleramt. (Foto: via REUTERS) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Augenklappe

Düsseldorf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist beim Joggen gestürzt und hat sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Wegen der Sportverletzung musste Scholz für Sonntag geplante Termine in Hessen absagen.

Auf der Plattform X (vormals Twitter) wurde am Montag auf dem Account des Bundeskanzlers ein Foto veröffentlicht, das ihn mit Augenklappe und blutigen Schrammen zeigt. Dazu heißt es selbstironisch: „Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!“.

Die Verletzung wird laut dem Regierungssprecher nicht als gravierend eingeschätzt. „Seine Termine in der kommenden Woche sind davon nicht tangiert“, heißt es aus dem Kanzleramt. Am Dienstag ist etwa ein Auftritt auf der Internationalen Automobilausstellung IAA geplant. Am Wochenende hatte die Zeitung „Frankfurter Rundschau“ von dem Vorfall berichtet.

Scholz war am Sonntag in Hessen zu Wahlkampfterminen erwartet worden. In dem Bundesland wird am 8. Oktober gewählt. Zuvor hatten die „Frankfurter Rundschau“ und die „Bild“-Zeitung berichtet. Der offizielle Wahlkampfauftakt der hessischen SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Bad Homburg findet nach Angaben des SPD-Landesverbands wie geplant statt. Verteidigungsminister Boris Pistorius werde sie begleiten, hieß es. Der Bundeskanzler gilt als regelmäßiger Jogger. (Foto: dpa) Olaf Scholz Scholz gilt als regelmäßiger Jogger und Ruderer. Seine Vorgängerin Angela Merkel hatte sich 2014 beim Ski-Langlauf verletzt und sich eine schwere Prellung mit einem unvollständigen Bruch im linken hinteren Beckenring zugezogen. Merkel hatte in der Folge einige Termine und Reisen absagen müssen. Mehr: Ampel-Koalition verkündet Neustart der Regierungsarbeit