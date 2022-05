Schritte gegen „Rentnerdemokratie“ Studie: Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre nicht radikal genug

Die Regierung will das Wahlalter auf 16 Jahre absenken. Doch das reicht laut einer ZEW-Studie nicht, um Zukunftsthemen wirklich nach vorn zu bringen.

In mehreren Bundesländern dürfen 16- und 17-Jährige bereits an Landtagswahlen teilnehmen. (Foto: dpa) Wahl in Berlin

Berlin Die Pläne der Bundesregierung, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken, ist nicht „radikal“ genug, um in Deutschland eine „Rentnerdemokratie“ zu verhindern. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

ZEW-Ökonom Zareh Asatryan überprüft dabei, inwiefern Zukunftsthemen wie Klimaschutz und Bildung durch ein niedrigeres Wahlalter zusätzliches Gewicht bei Wahlergebnissen zukommen könnte.

Fazit: Eine Reform des Wahlalters würde nur in geringem Maße mehr Zuspruch für langfristige Ziele schaffen. Grund dafür sei schlicht, dass etwa 1,5 Millionen neue Wahlberechtigte im Alter von 16 und 17 Jahren hinzukämen, was dann aber nur 2,5 Prozent der Wählerschaft ausmache. Gleichzeitig schreite die Alterung in Deutschland weiter voran.

Die jüngsten Bundestagswahlen wurden demnach von den über 50-Jährigen dominiert, die knapp 60 Prozent der Wählerschaft ausmachen. Nur gut 14 Prozent der Wählerinnen und Wähler waren unter 30 Jahre.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen