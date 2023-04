Schuldenregeln in Europa EU-Kommission will den Stabilitätspakt retten

Im Streit um die Schuldenregeln kann sich Christian Lindner in Brüssel nicht durchsetzen. Das zeigt der lang erwartete Entwurf der Kommission. Werden nun Defizite schöngerechnet?

Die EU-Kommission kommt dem Finanzminister nur minimal entgegen. (Foto: IMAGO/Future Image) Christian Lindner

Brüssel Christian Lindner hat nichts unversucht gelassen, auch einen Beitrag für die „Financial Times“ hat er am Dienstag noch veröffentlicht. Doch die Bemühungen des Bundesfinanzministers, der EU-Kommission bei der Reform des Euro-Stabilitätspakts feste Ziele für den Schuldenabbau abzuringen, sind gescheitert.

Wenn die Brüsseler Behörde an diesem Mittwoch ihren Gesetzesvorschlag präsentiert, bleibt das zentrale Anliegen der Bundesregierung unberücksichtigt. Das zeigt ein Entwurf, der dem Handelsblatt vorliegt. Allerdings kommt die Kommission Deutschland in einigen anderen Punkten entgegen. So will Brüssel festschreiben, dass nationale Staatsausgaben nicht mehr stärker zulegen können, als die jeweilige Wirtschaft realistischerweise wachsen kann.

Die Schuldenregeln würden „einfacher, transparenter und effektiver“, verspricht die Kommission in ihrem Gesetzesentwurf – und damit leichter durchsetzbar. „Der reformierte Rechtsrahmen sollte dazu beitragen, die grüne, digitale und widerstandsfähige Wirtschaft der Zukunft aufzubauen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten“, heißt es in dem Dokument.