Schule Wieso Informatikunterricht in Deutschland immer noch selten angeboten wird

Hessen führt das neue Schulfach „Digitale Welt“ ein – zunächst allerdings nur an wenigen Schulen. Experten loben den Ansatz, fordern von den Länder aber mehr verpflichtende Angebote.

Informatik ist in vielen deutschen Schulen noch kein Pflichtfach. (Foto: dpa) Unterricht in einer 9. Klasse

Berlin Hessen startet ein neues Schulfach namens „Digitale Welt“. Das neue Fach soll nicht nur Grundkompetenzen in Informatik vermitteln. Die Schüler und Schülerinnen sollen nach Angaben der Landesregierung zugleich lernen, „wie digitale Technologien zur Lösung sozialer, ökonomischer und ökologischer Probleme beitragen können“.

Die Konzeption gehe „weit über den bekannten Informatikunterricht hinaus“, kündigten Kultusminister Alexander Lorz und Digitalministerin Kristina Sinemus (beide CDU) bei der Vorstellung Anfang der Woche an. Mit dieser Kombination sei man „Vorreiter in Deutschland“, sagte Lorz, der in der Kultusministerkonferenz auch die Riege der Unions-Kultusminister anführt.

Experten zufolge ist das Angebot an Informatikunterricht an Schulen noch lückenhaft. Und auch was in Hessen groß klingt, schrumpft bei näherer Betrachtung: Denn es geht lediglich um ein Pilotprojekt in den fünften Klassen an insgesamt zwölf Schulen. Über eine Ausdehnung soll erst nach einer Evaluation entschieden werden.

Bitkom: „Ein guter, aber sehr schüchterner Schritt“