Schulsystem Reiche Eltern, gute Chancen – das deutsche Bildungsdilemma in Zahlen

Immer wieder verspricht die Politik, die Bildungschancen zu verbessern. Doch eine neue Studie zeigt, wie stark der Zugang zum Gymnasium noch immer vom sozialen Status der Eltern abhängt.

Noch hängen die Aufstiegschancen in Deutschland zu sehr vom Elternhaus ab. (Foto: dpa) Schulklasse auf dem Gymnasium

Berlin Es ist nicht so, als wäre das Problem nicht erkannt: Seit Jahren weisen Bildungspolitiker auf die miserablen Chancen für sozial schwache Schüler im deutschen Schulsystem hin. Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will nun mithilfe des Startchancen-Programms 4000 Schulen mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten Schülern besonders unterstützen.

Momentan lautet die Realität: Ob ein Kind es nach der Grundschule auf das Gymnasium schafft, hängt maßgeblich mit dem Elternhaus zusammen, aus dem es kommt. Neue Berechnungen des Ifo-Instituts der Universität München zeigen jetzt, wie stark sich die Bildungschancen von Kindern unterscheiden, je nachdem, wie reich und gebildet ihre Eltern sind.

Demnach hat sich die Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem in den letzten zehn Jahren nicht verbessert. Obwohl es mittlerweile mehr Kinder auf das Gymnasium schaffen, bleibt der Unterschied zwischen den Schülern groß – je nachdem, welche Voraussetzungen sie von zu Hause mitbringen.