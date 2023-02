Schwache FDP In Berlin kassieren die Liberalen die fünfte Niederlage in Folge

Berlin Die Niederlage der FDP bei der Wiederholungswahl in Berlin wird auch Konsequenzen für das Ampelbündnis im Bund haben. Zwar kündigte Parteichef Christian Lindner am Montag an, dass er an der bisherigen Strategie der Liberalen in der Ampelkoalition festhalten werde. Zugleich nannte Lindner aber drei Themenfelder, auf denen die FDP nun punkten will. Vor allem für die Grünen dürften diese Ankündigungen wie eine Kampfansage klingen.

Eine Schlussfolgerung aus dem Berliner Wahlergebnis sei, sagte Lindner, dass „Politik gegen das Auto nicht im Interesse der Menschen ist“. Die Verkehrspolitik war in der Hauptstadt ein zentrales Wahlkampfthema, bei dem sich die Grünen auf der einen Seite sowie CDU und FDP auf der anderen Seite angriffen.

Aber auch in der Ampelkoalition sorgt das Thema seit Wochen für Konflikte. Bei der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsprozessen liefert sich die FDP einen Streit mit den Grünen über die Frage, ob dies auch für den Neubau von Autobahnen gelten sollte. Dass die Liberalen nun nachgeben, ist nach der Ansage von Lindner kaum zu erwarten.

Zumal höheres Tempo bei den Planungs- und Genehmigungsprozessen auch ein Bestandteil für einen zweiten Schwerpunkt ist, den Lindner nennt: „Die Ampel hat nur eine Chance auf Wiederwahl, wenn wir das Land auf den wirtschaftlichen Erfolgskurs zurückführen“, sagte er.

In dem Satz steckt zwar einerseits ein Bekenntnis zur Koalition, andererseits verknüpft der FDP-Chef dieses mit einer Erwartung an SPD und Grüne Denn für den wirtschaftlichen Erfolg braucht es aus Lindners Sicht „mehr marktwirtschaftliche Freiheit“ und „geringere Belastungen“. Von den liberalen Steuerentlastungsplänen sind Sozialdemokraten und Grüne allerdings wenig angetan.

Und auch beim dritten Thema, bei dem Lindner nach der Berlin-Wahl Konsequenzen ziehen will, sind Konflikte absehbar: Bei der Migrationspolitik brauche es „Weltoffenheit und Kontrolle“ gleichermaßen, forderte Lindner. Während man sich im Ampelbündnis bei der Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften einig ist, dürfte der zweite Teil bei den Grünen aber auch Teilen der SPD auf Vorbehalte stoßen. Man müsse „irreguläre Migration nach Deutschland unterbinden“, forderte Lindner. Ebenso müssten Probleme bei der Integration angegangen werden.

Die Liberalen sind nicht mehr im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten.

Lindner benennt damit drei Themen, welche beim Berliner Landtagswahlkampf eine Rolle spielten und dort vor allem der CDU nutzten. Die FDP flog hingegen aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Nur 4,6 Prozent erreichte die Partei bei der Wiederholungswahl, im Jahr 2021 waren es noch 7,1 Prozent gewesen.

Die Liberalen konnten in Berlin nicht von der Wechselstimmung profitieren. Die Wähler, die mit dem rot-grün-roten Senat unzufrieden waren, gingen vor allem zur CDU. Die FDP habe Wähler an die CDU und an das Lager der Nichtwähler verloren, sagte Lindner. Ein Grund: Dass die Liberalen im Bund mit SPD und Grünen zusammenregierten, habe den Wahlkampf für die Berliner FDP erschwert.

Wie sehr schadet die Ampel der FDP?

Aber auch wenn die Lindner nun auf die besonderen Berliner Verhältnisse verweist, macht sich in der Partei Unruhe breit. Denn für die FDP ist es die fünfte Wahlschlappe in Folge seit der Bundestagswahl 2021. Im Oktober war sie in Niedersachsen an der Fünfprozenthürde gescheitert. Und in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen flog die FDP 2022 aus den Landesregierungen. Im Saarland verpasste sie den Sprung in den Landtag.

Mit jeder weiteren Niederlage wird in der Partei stärker über die Frage diskutiert: Wie hoch ist der Preis, den die FDP für das Ampelbündnis im Bund zahlen muss?

Lindner wies am Montag vorsorglich alle Zweifel an der Ampel beiseite. Die Partei habe vor einigen Monaten die Strategie justiert, diese werde man nicht ändern, sagte der FDP-Chef. Sie besteht nach seinen Worten aus drei Elementen: Man wolle herausstellen, dass Deutschland gut regiert werde. Man sei gut durch die Krise gekommen, die Ampel habe „angemessen und entschlossen“ reagiert.

Nach dem Krisenmanagement soll die Koalition nach Linders Willen nun - zweitens - die Modernisierungsverspreche einlösen, mit denen sie einst angetreten war. Der FDP-Chef nennt die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, Entbürokratisierung und Digitalisierung. Die Liberalen sollen dabei mit ihren Minister als „Gestalter“ auftreten, lautet die Erwartung von Lindner.

Aber auch wenn man die gemeinsamen Erfolge mehr betonen will, so macht der FDP-Chef doch klar, dass die Liberalen auch in Zukunft einige Vorhaben der Koalitionspartner blockieren werden. Das ist der dritte Bestandteil der Strategie: „Wir sind in der Ampelkoalition der Garant für eine Politik der Mitte“. Alles, was der Finanzminister als Linksrutsch ansieht, etwa Steuererhöhungen, will er verhindern.

Selbstlob, Gestaltungsanspruch und Blockade

Mit diesem Dreiklang aus Selbstlob, Gestaltungsanspruch und Blockade versucht die FDP nun allerdings schon länger zu punkten. Bei der Berliner Landtagswahl führte das nicht zu Erfolgen. Aus Lindners Sicht hat dafür die Zeit noch nicht ausgereicht. Aber die FDP stehe auf einem „im Prinzip soliden Fundament“, sagte er. Auf mittlere Sichte werde sich das auch bei den Landtagswahlen auszahlen.

Die Frage ist, wie lange sich die liberale Basis noch Ruhe verordnen lässt, wie lange man in anderen Landesverbänden die Nerven behält. Im Mai wird in Bremen gewählt, diese Wahl ist bei der Parteispitze mehr oder weniger schon abgehakt. In Bremen gibt es für die FDP traditionell wenig zu holen.

Entscheidend sind die Wahlen im Herbst in Bayern und Hessen. Sollten die Liberalen auch hier Niederlagen einfahren, dann werde man sich davon bis zur Bundestagswahl kaum erholen, warnen die dortigen Wahlkämpfer.

„Bitterer Abend für die Liberalen“, twitterte der bayerische Spitzenkandidat Martin Hagen am Sonntag, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die FDP es nicht ins Berliner Abgeordnetenhaus schaffen würde. „Die Ampel bringt weiter keinen Rückenwind“, fügte er hinzu.

Trotz der Verlustserie gab es bisher kaum Kritik an Lindner und der Parteiführung. Nur hinter vorgehaltener Hand äußern sich einige mal kritisch zu einzelnen Bundesministern, etwa Verkehrsminister Volker Wissing, und werfen ihnen eine schwache Performance vor.

Ob es so ruhig bleibt? Einen Stimmungstest zur Gemütslage der Parteibasis gibt es Ende April. Dann treffen sich die Liberalen zum Bundesparteitag und wählen ihre Parteiführung neu.

