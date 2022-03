Schwangerschaftsabbruch Bundeskabinett beschließt Abschaffung von Paragraf 219a

Für einen Schwangerschaftsabbruch gibt es gesetzliche Hürden in Deutschland. Dazu gehört bislang auch ein weitgehendes Verbot für Ärzte, auf ihren Websites über Abbrüche zu informieren. Das soll nun fallen.

Berlin Das Bundeskabinett hat den Weg für die Streichung des umstrittenen Paragrafen 219a freigemacht, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Der Paragraf im Strafgesetzbuch soll dem Beschluss vom Mittwoch zufolge gestrichen werden. Durch ihn müssen Ärzte bislang Strafverfolgung fürchten, wenn sie ausführliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich anbieten. Ein Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) liegt vor und muss noch von Bundestag und Bundesrat beraten werden.



Paragraf 219a „untragbarer Zustand“ für Schwangere

Buschmann nannte es im ZDF-„Morgenmagazin“ einen „untragbaren Zustand“, dass das deutsche Recht Ärzten verbiete, sachlich zu informieren und mit dem Staatsanwalt drohe. Deshalb streiche man diese Norm. Werbung für Schwangerschaftsabbrüche „wie für Schokoriegel oder Reisen“ werde es nicht geben. Das sei rechtlich ausgeschlossen.

Frauen müssten sich über Methoden und mögliche Risiken bestmöglich informieren können, erklärte Buschmann später. „Für einige Frauen führt der Weg direkt zur Ärztin oder zum Arzt ihres Vertrauens. Andere suchen erst eine Ärztin oder einen Arzt sowie Rat im Internet. Wir möchten, dass den Frauen in Deutschland beide Wege offenstehen.“

Gesetz soll Werbung für Schwangerschaftsabbrüche regeln

Zugleich gebe es weiterhin gesetzliche Regelungen gegen anpreisende und anstößige Werbung. „Niemand muss sich Sorgen machen, dass es hier beispielsweise reißerische Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gibt“, sagte Justizminister Buschmann. Auch das Niveau an Schutz für ungeborenes Leben ändere sich nicht.

Schwangerschaftsabbruch nach zwölf Wochen strafbar

In Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch nach dem Paragrafen 218 des Strafgesetzbuches grundsätzlich strafbar. Für die ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft sind Abtreibungen aber dann entkriminalisiert, wenn es vorher eine Beratung gegeben hat, gesundheitliche Gefahr besteht oder die Schwangerschaft infolge eines Sexualdelikts entstanden ist.

Urteile gegen Ärzte, die für einen Schwangerschaftsabbruch werben, die aufgrund der noch gültigen Regelung nach dem 3. Oktober 1990 ergangen sind, sollen aufgehoben und die Verfahren eingestellt werden.



CSU kritisiert Abschaffung von Paragraf 219a

Bundesfrauenministerin Anne Spiegel (Grüne) nannte die Abschaffung von Paragraf 219a überfällig. „Damit stärken wir das Selbstbestimmungsrecht von Frauen nachhaltig", erklärte Spiegel am Mittwoch. Die Bundesregierung wolle auch eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung einsetzen. „Die selbstbestimmte Familienplanung ist ein Menschenrecht“, so Spiegel.

Bayerns Frauenministerin Ulrike Scharf kritisierte hingegen die geplante Abschaffung des Paragrafen 219a. Das Selbstbestimmungsrecht von Frauen werde dadurch definitiv nicht verbessert, erklärte die CSU-Politikerin. „Die Frauen, befinden sich – oft alleine – in einer emotionalen Ausnahmesituation und brauchen Hilfe bei der schwierigen Entscheidungsfindung“, sagte Scharf. Ausführliche Informationen von Ärzten, die als gesetzliche Berater ausgeschlossen seien und den Schwangerschaftsabbruch vornähmen, seien nicht notwendig, so Scharf. Es bestehe kein Informationsdefizit.

