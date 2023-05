Serbien Vucevic löst Vucic an Spitze von Serbiens Regierungspartei SNS ab

Der serbische Präsident Vucic gibt die Führung der serbischen Regierungspartei SNS ab. Doch Nachfolger Vucevic ist ein enger Verbündeter.

Kragujevac Der serbische Verteidigungsminister Milos Vucevic löst Präsident Aleksandar Vucic an der Spitze der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) ab. Der Parteitag der SNS wählte am Samstag in Kragujevac den 48-jährigen Vucevic auf Vorschlag von Vucic ohne Gegenkandidaten zum neuen Vorsitzenden. Er war seit 2016 auch einer der Vize-Vorsitzenden der SNS.

Vucic bestimmt seit 2012 in verschiedenen Funktionen die Geschicke des Landes. Kritiker werfen ihm einen autoritären Regierungsstil vor. Zusammen mit einem engen Kreis kontrolliert er die meisten Medien, die Justiz und einen Teil der Wirtschaft. Vucic hätte eigentlich im Sinne der Verfassung den Parteivorsitz nach Antritt seiner ersten Präsidentschaft 2017 niederlegen müssen.

In Serbien zweifelt niemand daran, dass er weiter das informelle und alleinige Zentrum der Macht im Land bleiben wird, denn Vucevic gilt als getreuer Gefolgsmann des Präsidenten. Der studierte Rechtsanwalt war von 2012 bis 2022 Bürgermeister von Novi Sad, der zweitgrößten Stadt Serbiens. Kritikern zufolge ordnete er die Amtsführung völlig den Geschäftsinteressen umstrittener Investoren aus dem Umkreis der SNS unter. Nach den Wahlen im Vorjahr wurde er Verteidigungsminister. Vucic kündigte zuletzt an, eine neue Volksbewegung mit ihm selbst an der Spitze zu schaffen. Diese soll Menschen parteiübergreifend ansprechen. Zugleich bleibe er selbst Mitglied der SNS, sagte er am Samstag auf dem Parteitag in Kragujevac, 110 Kilometer südlich von Belgrad.