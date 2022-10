Sicherheit Luftverteidigung: Deutschland startet Projekt für neuen europäischen Schutzschirm

Die Bundeswehr hat längst nicht genug Waffensysteme, um Luftangriffe verlässlich abzuwehren. Nun soll möglichst schnell nachgerüstet werden – gemeinsam mit Nato-Partnern.

Die Bundesverteidigungsministerin unterschrieb bei einem NATO-Treffen in Brüssel die sogenannte European Sky Shield Initiative. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht

Berlin Deutschland will zusammen mit anderen Nationen einen europäischen Schutzschirm gegen Raketenangriffe aufbauen. Insgesamt 15 Staaten hätten sich zusammengefunden, sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Donnerstag nach der Unterzeichnung eines entsprechenden „Letter of intent“ in Brüssel.

Die europäische Luftverteidigung sei ein Feld, „wo wir Lücken aufweisen“, sagte die Ministerin. Es sei wichtig, diese Lücken zu schließen, denn man lebe in „bedrohlichen und herausfordernden Zeiten“. Lambrecht spielt damit auf die Ukraine an, wo die russische Armee in den vergangenen Tagen Ziele mit weitreichenden Raketen beschossen hatte. Deutschland hat bereits ein hochmodernes Raketenabwehrsystem des Typs Iris-T SL an die Ukraine geliefert und will drei weitere bereitstellen.

Ziel des geplanten „European Sky Shield“ ist, Europa vor Angriffen mit Flugzeugen, Drohnen oder Raketen zu schützen. Dazu sollen Abwehrsysteme unterschiedlicher Reichweiten kombiniert werden, um auf niedrig fliegende Flugkörper ebenso reagieren zu können wie auf ballistische Raketen, die bis in den Orbit aufsteigen.