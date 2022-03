Sicherheit „Schnellstmöglich der neuen Lage anpassen“: Deutschland ist auf den Ernstfall nur bedingt vorbereitet

Fehlende Alarmsirenen, verkaufte Bunker – der Zivilschutz in Deutschland ist nach dem Kalten Krieg vernachlässigt worden. Das soll sich nun ändern.

Schleusenräume an den Eingängen von Bunkern sollen verhindern, dass die Menschen im Inneren mit Strahlung oder toxischen Stoffen in Berührung kommen. (Foto: dpa) Atombunker unter dem Hauptbahnhof Nürnberg

Berlin Vierzehn Tage. So lange hätten die knapp 3500 Menschen ausharren können im „Schutzraum“ im Berliner U-Bahnhof Pankstraße. So lange hätten das Wasser gereicht und die Eintopfkonserven. Zwei Rollen Klopapier und ein Stück Seife hätte jeder für diese Zeit bekommen.

Die Menschen hätten ihre Zeit verbracht in den engen Stockbetten, aufgestellt selbst auf den Bahnsteigen. Der Bereich wäre luft- und strahlungsdicht verschlossen gewesen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Schutzsuchenden an die Oberfläche zurückgekehrt wären – ohne zu wissen, was sie dort erwartet.

Heute ist dieser Ort mit seinen schweren Schleusentüren ein Relikt aus einer anderen Zeit, als während des Kalten Krieges ein Flächenbombardement oder ein Angriff mit nuklearen Waffen als realistisches Szenario galt. Nutzungsbereit ist die Anlage heute nicht.