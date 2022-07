Sicherheitslage Verfassungsschützer warnt vor verschärften Querdenker-Demos im Herbst

Querdenker-Demonstration in Leipzig

Verfassungsschützer Kramer warnt, die Demonstrationen der Querdenker in den Jahren 2020 und 2021 „ein Kindergeburtstag waren im Vergleich zum kommenden Herbst und Winter“. (Foto: Archivbild vom November 2021)

Berlin Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, hat angesichts der momentanen Häufung von Krisen vor den Auswirkungen auf die innere Sicherheit in Deutschland gewarnt.

„Wir können alle Probleme irgendwie lösen, davon bin ich überzeugt“, sagte Kramer dem Handelsblatt. „Aber wenn das Vertrauen der Bevölkerung in die politische Führung, die Demokratie und unseren Staat weiter erodiert oder zusammenbricht, das möchte ich mir – noch – nicht ausmalen.“

Als „realistisch“ bezeichnete es Kramer in diesem Zusammenhang, dass die Demonstrationen der Querdenker in den Jahren 2020 und 2021 „ein Kindergeburtstag waren im Vergleich zum kommenden Herbst und Winter“. Es sei zwar „weder seriös noch hilfreich Schreckensszenarien im 24-Stundentakt herbeizureden oder Angst zu verbreiten“, fügte er hinzu.

„Gleichwohl ist es gerade die Aufgabe der Sicherheitsbehörden zunächst die politisch Verantwortlichen und dann schließlich auch die Öffentlichkeit angemessen über ihre Einschätzungen zu informieren und dabei auch Worst-Case-Szenarien nicht zu verheimlichen, selbst wenn diese die Bevölkerung beunruhigen könnten.“

Als ein Risiko für die Sicherheitslage sieht der Verfassungsschützer die Folgen eines Gasnotstands und damit nicht nur Gas zum Heizen fehle, sondern teilweise auch die Industrieproduktion zusammenbrechen könne und dadurch die Arbeitslosigkeit „dramatisch“ ansteige.

„Die AfD ist ganz vorne mit dabei“

Wegen der neuen Unsicherheiten über russische Gaslieferungen hatte am Wochenende auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor radikalen Protesten gewarnt. „Natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Coronazeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen“, sagte Faeser dem Handelsblatt.

Hintergrund der Diskussion ist die ungewisse Versorgung Deutschlands und Europas mit russischem Erdgas als indirekte Folge des Ukrainekrieges. Seit vergangenen Montag fließt gar kein Gas mehr durch die wichtigste Pipeline Nord Stream 1.

Der Gastransport wurde für jährliche Wartungsarbeiten an den Verdichterstationen der Leitung unterbrochen. Diese Arbeiten sollen nach Angaben der Betreibergesellschaft bis zu diesem Donnerstag dauern. In Deutschland gibt es die Sorge, dass die Pipeline aber nicht wieder in Betrieb genommen und im Winter das Gas knapp wird.

Verfassungsschützer Kramer gab vor diesem Hintergrund zu bedenken, dass aktuell auch ausländische, wie inländische Kräfte versuchten, „die Verunsicherung und Angst in unserer Bevölkerung weiter zu befeuern und für sich in Stimmen und Stimmung umzumünzen“. Die AfD sei hier „ganz vorne mit dabei“.

„So sinkt die anfängliche Solidarität mit den Ukraine-Flüchtlingen bereits in ganzen Landstrichen fühlbar.“ Es werde teilweise argumentiert, dass für die Ukraine Geld da sei, aber nicht für die Nöte der eigenen Bevölkerung.

Kritisch sieht Kramer auch die Folgen einer möglichen neue Corona-Welle im Herbst. „Anstehende Hygienemaßnahmen und ein möglicher Lockdown stoßen zunehmend auf weniger Verständnis und offene Ablehnung in breiten Teilen der Bevölkerung“, sagte er.

„Es hilft dann auch nichts, wenn jetzt zur Beruhigung versprochen wird, dass es keine Schulschließungen oder Lockdowns mehr geben wird.“ Das sei „unseriös und verstärkt das Misstrauen in der Bevölkerung“.

