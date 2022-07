Sicherheitspolitik Die CDU verabschiedet sich von Merkels Chinakurs

Die Union will eine neue Chinastrategie erarbeiten. Sie soll die Blaupause dafür werden, wie Deutschland grundsätzlich mit autoritären Staaten Handel treiben soll.

Viele in der CDU waren mit dem zurückhaltenden Umgang der Kanzlerin mit Chinas Machtstreben unzufrieden. (Foto: imago/Pacific Press Agency) Angela Merkel und Chinas Staatspräsident Xi Jinping

Berlin. Die CDU will ihre bisherige Chinapolitik korrigieren und neu ausrichten. Aus diesem Grund konstituiert sich an diesem Mittwoch eine neu aufgestellte Arbeitsgruppe „China“ innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. An der Auftaktsitzung wird Fraktions- und Parteichef Friedrich Merz teilnehmen.

Grund sind zunehmende Sicherheitsbedenken. „Wir haben die Entwicklungen der letzten zehn Jahre in China zu lange ignoriert. Wir müssen gegenüber China souveräner werden, das hat sich auch in der Pandemie gezeigt“, erklärte der ehemalige Bundesgesundheitsminister und jetzige Fraktionsvize für Wirtschaftspolitik, Jens Spahn, selbstkritisch dem Handelsblatt.