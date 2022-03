Sicherheitspolitik Lambrecht wirbt in den USA um Vertrauen – und wagt sich bei Waffenlieferungen weit vor

Berlin Gleich zu Anfang gibt es ein dickes Lob: US-Präsident Joe Biden habe angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine außerordentliche Führungsstärke bewiesen und die Nato, den Westen und die EU geeint, sagt Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Biden habe die Welt wissen lassen, dass Amerika zurück sei – und nun könne auch jeder sehen, was das bedeute.

Rund 50 Minuten nimmt sich Lambrecht am Dienstag zum Auftakt ihrer USA-Reise Zeit, um bei der Denkfabrik Atlantic Council über die „Zeitenwende“ in Deutschland zu reden. Es gibt viel zu erklären: Warum Deutschland, das sich unter Berufung auf seine historische Schuld militärisch immer zurückgehalten hatte, plötzlich aufrüstet und international eine prominentere Rolle spielen will. Was es mit dem Kauf von F35-Kampfjets aus US-Produktion auf sich hat. Und warum Deutschland der Ukraine anfänglich nicht mehr bieten konnte als 5000 Helme.

Drei Tage lang befindet sich Lambrecht in den Staaten auf einer „Mission impossible“. Sie muss klarmachen, wie sehr Deutschland die Ukraine unterstützt, ohne über konkrete Waffenlieferungen reden zu können. Sie muss für eine stärkere europäische Verteidigungskomponente werben, ohne dass das bei den Amerikanern als Abkehr von der Nato ankommt.

Lambrecht ist in den Staaten kaum bekannt

Und sie muss nicht zuletzt auch das eigene Profil schärfen, nachdem es in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung viel Kritik an ihrer Amtsführung gegeben hatte. Nach einer neuen Allensbach-Umfrage im Auftrag des Centrums für Strategie und Höhere Führung bescheinigen nur 16 Prozent der Bürger Lambrecht eine gute Arbeit. Ein großer Teil der Befragten kennt die Verteidigungsministerin allerdings gar nicht.

In den USA dürfte die SPD-Politikerin noch weniger ein Begriff sein. Die „New York Times“ stellte sie gerade zusammen mit Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser als Teil des weiblichen Trios vor, das für die deutsche Sicherheit nach innen und nach außen verantwortlich ist. Die drei Frauen seien damit „Frontkämpferinnen für die kulturelle und strategische Revolution in ihrem Land“, schrieb die Zeitung.

Lambrechts Job aktuell ist, diese Revolution in Amerika glaubhaft zu machen, beim Treffen mit Kongressabgeordneten genauso wie bei den Gesprächen mit dem nationalen Sicherheitsberater des Präsidenten und ihrem US-Amtskollegen Lloyd Austin. „In dieser schwierigen Zeit beweist sich die Kraft der deutsch-amerikanischen Freundschaft“, sagt sie am Mittwochnachmittag nach dem Treffen mit Austin. „Wir stehen näher zusammen als jemals zuvor.“ Am Donnerstag wird Lambrecht in New York noch das Hauptquartier der Vereinten Nationen besuchen und mit Generalsekretär António Guterres sprechen.

Überall ist sie bemüht zu beweisen, dass sich die USA und die westliche Welt auf den deutschen Verbündeten verlassen könnten. Nachdem es aus Kiew immer wieder Kritik hagelte, dass Deutschland zu wenig tue oder versprochene Waffen noch nicht eingetroffen seien, wagt Lambrecht sich erstaunlich weit vor: Die Bundesrepublik sei, wenn sie sich nicht irre, mittlerweile der zweitgrößte Waffenlieferant, sagt sie bei der Veranstaltung des Atlantic Council.

Deutschland gehört zu den drei größten Waffenlieferanten für die Ukraine

Ihr Ministerium erklärte auf Nachfrage, dass Deutschland, was Waffenlieferungen in die Ukraine angehe, zu den Top-Drei-Ländern zähle. „Dies zeigt, dass wir trotz berechtigter eigener Erfordernisse alles tun, um die Ukraine bestmöglich zu unterstützen und permanent prüfen, welche weitere Unterstützung gegeben werden kann“, sagte ein Sprecher. Dies sei „ein fortlaufender Prozess“.

Bekannt ist, dass Deutschland Panzer- und Flugabwehrwaffen, Maschinengewehre und Munition geliefert hat. Weil die Bestände der Bundeswehr leer sind, hat sich die Bundesregierung aber auch direkt an die Hersteller gewandt, was diese rasch liefern können. Der Bundessicherheitsrat, so hat es Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) versprochen, werde dann für eine schnelle Genehmigung der Exporte sorgen.

Laut „Süddeutscher Zeitung“ liegt der Regierung inzwischen eine Rüstungsgüter-Liste mit ungefähr 200 Produkten im Gesamtwert von rund 300 Millionen Dollar vor. Unter anderem sollen darauf Panzerfäuste, Mörser, Nachtsichtgeräte, Maschinenkanonen, Radaranlagen und auch gepanzerte Fahrzeuge stehen. Lambrecht hat aber in der Diskussion beim Atlantic Council gesagt, dass Deutschland keine Panzer liefern werde.

Mögliches Objekt auf der Einkaufsliste der Bundeswehr. (Foto: AFP/Getty Images) US-Transporthubschrauber Sikorsky CH-53K

Geredet wird in den USA aber auch über amerikanische Waffenlieferungen – an Deutschland. Dass die Bundeswehr für die „nukleare Teilhabe“ F35-Jets des amerikanischen Herstellers Lockheed Martin anschaffen wird, hat die Regierung bereits angekündigt. Auch für den dringend benötigten schweren Transporthubschrauber sind nur noch die US-Anbieter Sikorsky und Boeing im Rennen.

Auch Funkgeräte und Aufklärungsdrohnen könnte die Bundeswehr bei den Amerikanern einkaufen – oder ein Raketenabwehrsystem. Während Lambrecht sich auf den Weg in die USA machte, ließ sich eine Delegation des Verteidigungsausschuss in Israel das Raketenabwehrsystem Arrow 3 vorstellen – eine israelisch-amerikanische Entwicklung.

Lambrecht macht aber auch klar, dass die Bundeswehr nicht nur jenseits des Atlantiks einkaufen will, sondern bei Projekten wie dem Kampfflugzeug der Zukunft (FCAS) oder der Euro-Drohne auch auf europäische Hersteller setze. Man brauche in Europa eine starke Verteidigungsindustrie und die Fähigkeit, moderne Rüstungsgüter zu entwickeln. Eine Beruhigungspille für die französischen Partner und die heimische Rüstungsindustrie, dass Deutschland sich trotz milliardenschwerer Waffenkäufe in den USA nicht aus gemeinsamen Projekten wie FCAS zurückziehen werde.

In Washington hob Lambrecht aber auch den deutschen Beitrag zur Stärkung der Nato-Ostflanke hervor. Die Bundeswehr werde sich im nächsten Jahr mit insgesamt 15.000 Soldaten an der Schnellen Eingreiftruppe der Allianz beteiligen. Die Ministerin verteidigte aber auch den Aufbau einer eigenen europäischen Eingreiftruppe. Diese sei nicht als Konkurrenz zur Nato gedacht, sondern als Ergänzung.

Und die amerikanischen Steuerzahler, die viele Dollar für die gemeinsame Sicherheit überwiesen, könnten sich darauf verlassen, dass auch die Deutschen jetzt mit mehr Euro dazu beitragen würden, verspricht die Ministerin mit Blick auf das geplante 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen und das Versprechen, ab jetzt jedes Jahr zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aufzuwenden. Beides hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als „Zeitenwende“ bezeichnet.

Geplante Heeresdivision soll bereits 2025 einsatzbereit sein

Als Beweis, dass Deutschland es ernst meine mit einem stärkeren Beitrag für die Nato, führt Lambrecht an, dass die geplante Heeresdivision schon 2025 – und damit zwei Jahre vor dem ursprünglich geplanten Zeitpunkt – einsatzbereit sein soll. Insgesamt soll Deutschland wieder drei volle Heeresdivisionen bekommen, um sich wieder stärker in der Landes- und Bündnisverteidigung engagieren zu können.

Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Klaus Naumann, hatte sich aber kürzlich darüber mokiert, dass Deutschland als größte Wirtschaftsnation Europas stolz verkünde, bis 2032 wieder drei Heeresdivisionen einsatzbereit haben zu wollen. „Als ich 1996 mein Amt als Generalinspekteur abgegeben habe, hatten wir 14 Heeresdivisionen“, sagte Naumann im Interview mit dem Handelsblatt.

Angesichts solcher Äußerungen gibt es Befürchtungen bei den Grünen, aber auch in Lambrechts eigener Partei, dass das Pendel im Land der Friedensbewegung und Ostermärsche nun in die andere Richtung ausschlagen könnte und eine massive Aufrüstung in Deutschland droht – verbunden mit einem selbstbewussteren internationalen Auftreten. Auch diesen Skeptikern schickt Lambrecht eine Botschaft aus Washington: „Es wird“, sagt sie, „keine Militarisierung der deutschen Politik geben.“

