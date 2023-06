 Sicherheitspolitik: Nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung auf der Zielgeraden

Das wichtige außen- und sicherheitspolitische Grundsatzdokument soll kommende Woche verabschiedet werden. Gerade rechtzeitig vor den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen.

Die deutsche Außenministerin hat die Federführung bei der ersten gemeinsamen Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Annalena Baerbock

Berlin Die Nationale Sicherheitsstrategie steht auf dem Plan für die kommende Kabinettsitzung der Bundesregierung am Mittwoch. Das erfuhr das Handelsblatt von mehreren mit den Kabinettsplänen vertrauten Personen. Für den nächsten Tag am 15. Juni ist laut öffentlichen Informationen die Vorstellung im Bundestag geplant. Mit den Vorgängen vertraute Personen gehen davon aus, dass der Termin nicht mehr verschoben wird. Damit kommt die Strategie gerade noch rechtzeitig zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am 20. Juni.