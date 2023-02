Digitale Stromzähler sollen die Energiewende voranbringen und den Verbrauchern deutliche Ersparnisse bringen. Wirtschaftsminister Habeck erhofft sich von einem neuen Gesetz einen Schub für die Technik.

Brüssel, Berlin In der Nacht zu Mittwoch war Strom im Großhandel extrem billig. Eine Megawattstunde war für einen Cent zu haben. Ein Tesla Model 3 ließe sich mit dieser Strommenge mindestens 13 Mal aufladen. Doch in den Haushalten kommen diese Preise bislang nicht an. Einen Kilometer mit einem Elektroauto zu fahren ist darum kaum noch günstiger, als einen Kilometer in einem Benziner zurückzulegen.

Das Bundeskabinett verabschiedete dazu am Mittwoch das „Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende“. Es sieht vor allem vor, dass intelligente Stromzähler, sogenannte „Smart Meter“, in viele Haushalte kommen. Diese Geräte stellten den „Kern der digitalen Energieinfrastruktur“ dar, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Die neuen Stromzähler werden nicht mehr abgelesen, sondern können ihre Messwerte sekundengenau versenden. Wie das zu günstigeren Preisen und einer schnelleren Energiewende führen kann, machen die folgenden Punkte deutlich.

