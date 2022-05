Smartphone Bezahlen mit dem iPhone: Apple missbraucht laut EU-Kommission seine Marktmacht

Apple Pay ist nicht genug: Die EU-Kommission stört sich daran, dass andere mobile Geldbörsen nicht auf dem iPhone funktionieren. Das hemme Innovationen und beschränke die Verbraucher.

Vizepräsidentin Margrethe Vestager begründet das Vorgehen der EU-Kommission. (Foto: AP) Wettbewerbshüterin

Brüssel Dass sich auf iPhones keine Apps herunterladen lassen, mit denen man kontaktlos bezahlen kann, ist laut EU-Kommission wahrscheinlich illegal. Apple habe seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt, besagt eine vorläufige Analyse. Das Unternehmen kann nun darauf antworten. Wenn die EU-Kommission dann bei ihrer Einschätzung bleibt, würde eine Strafe fällig werden.

Die Kommission stelle „vorläufig fest, dass Apple den Wettbewerb zugunsten seiner eigenen Lösung Apple Pay beschränkt haben könnte“, sagte Kommission-Vizepräsidentin Margrethe Vestager. „Ein solches Verhalten würde einen Verstoß gegen unsere Wettbewerbsvorschriften darstellen.“

Konkret geht es um das Bezahlen per Nahfeldkommunikation (near field communication, kurz „NFC“). Dabei werden zum Beispiel die Daten einer Kreditkarte auf dem Handy gespeichert. Das Handy kann dann als Kreditkarte genutzt werden, indem es etwa im Supermarkt an ein Lesegerät gehalten wird. Diese Funktion kann auf Android-Handys über verschiedene Apps genutzt werden, Anbieter sind etwa Banken, Samsung, Paypal oder der Android-Hersteller Google selbst.