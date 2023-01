Nach mehreren amerikanischen Technologiekonzernen kündigt auch der deutsche Softwarehersteller Einschnitte an. Zudem stellt das Management die Tochterfirma Qualtrics zum Verkauf.

Der Manager hat den Aktionären für 2023 deutliche Gewinnsteigerungen in Aussicht gestellt. (Foto: Bloomberg) SAP-Chef Klein (Archiv)

Düsseldorf SAP plant Einschnitte beim Personal: Der Softwarehersteller hat am Donnerstag ein „gezieltes Restrukturierungsprogramm in ausgewählten Bereichen des Unternehmens“ angekündigt. Rund 3000 Mitarbeiter seien betroffen, davon 200 in Deutschland, erklärte Vorstandssprecher Christian Klein am Donnerstag. Das entspricht 2,5 Prozent der Belegschaft des Dax-Konzerns.

Ziel sei es, „den Fokus stärker auf strategische Wachstumsbereiche zu legen“, erklärte der Manager bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2022. Während das Geschäft mit betriebswirtschaftlicher Software – im Fachjargon ERP –, gestärkt werden soll, sind beispielsweise Einschnitte bei Programmen für Vertrieb und Marketing geplant. Das wiederum wird in der Branche ist CRM genannt.

Anders als bei früheren Restrukturierungen ist kein Vorruhestandsprogramm geplant: Es werde je nach gesetzlicher Lage Trennungsvereinbarungen oder Entlassungen geben, kündigte Finanzchef Luka Mucic an. Aktuell hat SAP knapp 120.000 Vollzeitstellen, rund 20 Prozent mehr als vor Ausbruch der Pandemie.

Einsparungen bei SAP folgen Microsoft und Salesforce

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen